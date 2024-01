Schlage zunächst die Eier in einer großen Schüssel auf und verrühre sie zusammen mit Salz, Pfeffer und Petersilie mit einem Schneebesen.

Schlage zunächst die Eier in einer großen Schüssel auf und verrühre sie zusammen mit Salz, Pfeffer und Petersilie mit einem Schneebesen.

Schneide nun die Kartoffeln und die Zwiebeln in Würfel und brate sie mit etwas Öl in einer Pfanne knusprig braun.

Schneide nun die Kartoffeln und die Zwiebeln in Würfel und brate sie mit etwas Öl in einer Pfanne knusprig braun.

Rühre anschließend die Kartoffel- und die Zwiebelwürfel in die Eiermischung.

Rühre anschließend die Kartoffel- und die Zwiebelwürfel in die Eiermischung.