Aus Milchreis wird Magie: knusprige Bällchen mit Kirschkompott

Bringe den Kirschsaft in einem Topf bei mittlerer Hitze zum Kochen. Gib die restliche Vanilleschote, das Mark und die Zimtstange in den kochenden Saft und lass das Ganze 5 Minuten kochen. Rühre die Stärke mit etwas kaltem Wasser an, gib sie in den kochenden Saft und lass alles nochmals kurz aufkochen. Füge die Kirschen hinzu, erhitze sie kurz im Saft und nimm das Kompott vom Herd.