Schokolade, Karamell und Keks: drei Favoriten als Millionaire’s Shortbread

Nein, es braucht keine ausgefallenen Zutaten, um gut zu backen. Der beste Beweis dafür ist Millionaire’s Shortbread, das aus Keks, Schokolade und Karamell besteht und trotzdem diesen dekadenten Namen rechtmäßig trägt. Ob zum Kaffee, Tee, einfach so oder als Wegzehrung auf einem Ausflug, es macht einfach nur glücklich. Hier ist das Rezept.

So backst du Millionaire’s Shortbread

Ich war neulich mal wieder in Großbritannien. Alle paar Jahre verschlägt es mich auf die britischen Inseln und wenn ich dort bin, habe ich zwar oftmals keine Pläne für Aktivitäten, wohl aber dafür, was ich essen will. An deftigen Gerichten stehen natürlich Fish’n’Chips ganz oben auf meiner Liste, an süßen Naschereien ist es Shortbread. Ja, manchmal kann es ganz einfach sein. Ich liebe Shortbread. Das Gebäck stammt ursprünglich aus Schottland und bezeichnet im Grunde einen schlichten Mürbeteig, der in Riegel- oder Kreisform gebacken wird.

Warum ich Shortbread so liebe? Die Antwort ist einfach und besteht aus einem Wort: Butter. Ich liebe Butter, ganz besonders in Gebäck. Und die knusprigen Kekse sind so voll davon, dass es sich lohnt, beim Selberbacken auf ein qualitativ hochwertiges Produkt zurückzugreifen, schließlich ist dieses der Geschmacksgeber. Doch dieses Mal fand ich heraus, dass selbst Shortbread durch ein paar zutaten noch leckerer gemacht werden kann. Ich probierte erstmals Millionaire’s Shortbread.

Du willst lernen, wie ein Profi zu backen? Dann kannst du hier an einem Kochkurs von 7hauben teilzunehmen 🛒. Der Bäckermeister Dietmar Kappl zeigt dir seine besten Tricks für erfolgreiche Viennoiserie-Backwaren – wie aus einer französischen Konditorei.

Bei Millionaire’s Shortbread handelt es sich um ein dreischichtiges Gebäck aus Keksboden, der den Shortbread-Teil darstellt. Was es zu einer Nascherei für Millionäre macht, sind die Schichten, die mit ins Spiel kommen: eine Füllung aus Karamell und einem Topping aus Schokolade. Himmlisch!

Die Zubereitung von Millionaire’s Shortbread ist trotz des fancy Namens ganz einfach: Während das Shortbread backt, rührst du aus Kondensmilch, Zucker und Butter – ich gebe gern noch etwas Vanille hinzu – eine Masse an, kochst diese unter Rühren auf, bis sie eine hellbraune Farbe bekommt und gießt sie dann auf den abgekühlten Keksboden. Schokolade mit Butter schmelzen, drüber geben und siehe da – fertig ist ein Gebäck, das rundum glücklich macht und beweist: Butter macht einfach alles besser.

Rezept des Tages klassisch – unser Newsletter Jeden Tag versorgen wir dich mit einer leckeren Rezeptidee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lust auf mehr Rezepte mit dem buttrigen Knusperteig? Dann mach doch mal Pistazien-Rosmarin-Shortbread oder Cranberry-Orangen-Shortbread-Cookies. Oder du perfektionierst das klassische Rezept und entwickelst deine eigenen Abwandlungen!

Millionaire’s Shortbread Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 12 Stück Kochutensilien (24 cm, z.B. dieses hier 🛒 1 quadratisches Blackblech Zutaten 1x 2x 3x Für das Shortbread: 300 g Weizenmehl

100 g Zucker

1 Prise Salz

200 g Butter kalt Für die Karamellschicht: 1 Dose Kondensmilch 397 g, z.B. hier 🛒

100 g brauner Zucker

1 Prise Salz

1/2 Vanilleschote

100 g Butter Für die Schokoschicht: 150 g Schokolade nach Geschmack Zubereitung Vermische für den Teig zunächst Mehl, Zucker und Salz. Reibe die Butter mit einer Küchenreibe fein und mische sie unter. Verknete alles gerade so zu einem geschmeidigen Teig.

Drücke den Teig in ein gefettetes Backblech und stelle das Ganze 20 Minuten in den Kühlschrank.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und backe das Shortbread 18-20 Minuten, bis seine Oberfläche goldbraun ist. Lass es in der Form abkühlen.

Verrühre in einem Topf die Kondensmilch mit braunem Zucker, Salz und Vanille. Gib die Butter in Stücken hinzu und koche alles unter ständigem Rühren auf.

Reduziere die Hitze und rühre weiter, am besten mit einem Gummilöffel, damit die Masse nicht ansetzt. Köchele die Mischung, bis sie eine hellbraune Färbung bekommt.

Lass die Mischung kurz abkühlen und verteile sie dann auf dem Shortbread.

Schmilz die Schokolade in einem Topf und gieße sie über das Karamell.

Schneide alles in Quadrate oder Riegel.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.