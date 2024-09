Mimosa: Ein Drink zum Frühstück

Ein Mimosa ist ein fruchtiger Drink auf Basis von Sekt, der traditionell gern zum Frühstück oder Brunch serviert wird. Möchtest du dem klassischen Sektfrühstück ein kleines Upgrade verpassen, dann serviere unbedingt einen Mimosa.

Mimosa: perfekte Begleitung zum Brunch

An einem Sonn- oder Feiertag ticken die Uhren einfach anders. Man kann in vielen Fällen erst einmal ausschlafen und startet dann gemütlich in den Tag. Da darf ein ausgiebiges Frühstück mit allem, was man morgens gerne isst, nicht fehlen. Und wie wäre es mit einem Frühstückscocktail dazu? Besonders gut passt da ein Mimosa. Dieser klassische Drink, der mit Sekt (oder wahlweise Champagner) und frisch gepresstem Orangensaft zubereitet wird, ist ein beliebter Klassiker, wenn es um alkoholische Drinks zum Frühstück geht.

Die Zubereitung eines Mimosas ist wirklich ein Kinderspiel. Du benötigst nicht einmal spezielles Bar-Equipment dafür. Besorge dir frischen Orangensaft oder frische Orangen zum Selberauspressen und einen Sekt. Wenn du magst, kannst du noch eine Orange für die Deko und Eiswürfel für die Frische hinzufügen. Das war es aber auch schon.

Damit das Getränk möglichst lange frisch und kühl bleibt, stelle die Sektgläser vor dem Mixen eine Weile kalt. Danach presst du die Orangen aus und gießt den Saft oder den gekauften Orangensaft in die Gläser. Achte darauf, noch genug Platz für den Sekt zu lassen. Magst du kein Fruchtfleisch in deinem Getränk, dann filtere den Saft vorher durch ein Sieb. Nun füllst du mit dem Sekt auf. Für das Optische steckst du eine Orangenscheibe an den Rand des Glases und an heißen Tagen kommen noch Eiswürfel mit ins Glas.

Ein Mimosa ist die perfekte Begleitung zu herzhaften Eierspeisen oder gebratenem Bacon. Selbstverständlich schmeckt er aber auch zu Pancakes und allen anderen Frühstückgerichten. Gibt es einen Anlass zum Anstoßen, ist ein Mimosa ebenfalls ideal.

Weitere Drinks, die zum Frühstück schmecken, sind dieser Morning-Mule mit Wodka und Orangensaft, dieser alkoholfreie Blueberry Iced Latte oder dieser ebenfalls ohne Alkohol zubereitete Kaffee-Zitronen-Shake.