Liebhaber von gefüllten Paprikaschoten und Lasagne aufgepasst! Dieses Rezept kombiniert beide Klassiker zu einer köstlichen Kombination. Wir füllen Paprikaschoten mit einer Mischung aus Hackfleisch, Tomaten und Ricotta, schichten Lasagneblätter dazu und garnieren großzügig mit geriebenem Käse. Diese Mini-Lasagnen haben das Potenzial, zu echten Klassikern aufzusteigen.

Großer Geschmack im Miniaturformat: Lasagne in Paprika

Aber was macht diese Mini-Lasagne so besonders? Nun, abgesehen von ihrem unwiderstehlichen Geschmack hat sie den zusätzlichen Vorteil, dass sie in handlichen Portionen serviert wird. Diese kleine Leckerei ist perfekt für Partys, Buffets oder einfach nur, um deinem Alltag einen Hauch von Raffinesse zu verleihen. Du wirst beeindruckt sein von der Kreativität und dem Charme, den diese Mini-Lasagne in Paprikaschoten ausstrahlt.

Die Paprikaschoten dienen nicht nur als Hülle für die Mini-Lasagne, sondern sie verleihen ihr auch eine zusätzliche Note von frischem Gemüse und eine wunderbare Textur. Die zarte Füllung aus saftigem Hackfleisch, aromatischer Tomatensauce und cremigem Käse bildet eine perfekte Ergänzung zu den knackigen Paprikaschoten.

Kann es eine bessere Fusion geben? Diese prallgefüllten Paprikas überzeugen mit drei verschiedenen Käsesorten und einer leckeren, würzigen Hackfleisch-Füllung. Du kannst schon einmal überlegen, was man noch so alles in einer Paprika zubereiten kann.

Wage es, etwas Neues auszuprobieren, und lass dich von der Mini-Lasagne in Paprikaschoten begeistern!

Mini-Lasagne in Paprika Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Backzeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Stück Zutaten 1x 2x 3x 4 Paprika 2 rote und 2 gelbe

8 Lasagneplatten abgekocht

2 Mozzarellakugeln gerieben

250 g Ricotta

80 g Parmesan gerieben

Basilikumblätter

1 Ei

500 g Rinderhackfleisch

1 rote Zwiebel gewürfelt

2 Knoblauchzehen in Scheiben geschnitten

400 g Pizzatomaten

Salz

Pfeffer

Öl zum Anbraten Zubereitung Koche am besten als Erstes die Lasagneblätter in Salzwasser. Schneide dann von den Paprikas die Deckel ab und entferne die Kerngehäuse. Die Deckel legst du beiseite, du brauchst sie am Ende noch.

Erhitze Öl in einer Pfanne und brate das Hackfleisch darin an. Gib kleingeschnittene Zwiebeln, Knoblauch und Pizzatomaten hinzu. Würze alles mit Salz und Pfeffer und lass es köcheln, bis das Fleisch durch ist.

Vermische Ricotta mit Ei, gezupften Basilikumblättern und geriebenem Parmesan.

Halbiere die Lasagneblätter. Beginne nun, die Paprikas mit den einzelnen Schichten zu füllen. Beginne mit einem Löffel Hackfleisch-Füllung.

Darauf legst du ein halbes Lasagneblatt, dann 1 EL Ricottamischung, dann wieder ein halbes Lasagneblatt. Wiederhole alle Schichten, bis die Paprikas voll sind. Die letzte Schicht bildet Hackfleischmischung mit geriebenem Mozzarella obendrauf.

Setze abschließend die Deckel auf die Paprikas. Schiebe die Mini-Lasagnen bei 170 °C Umluft für 40 Minuten in den Ofen.

Hier findest du das Rezept für die gefüllte Paprika im Teigmantel aus dem Bonusvideo.

