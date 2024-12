Weihnachtliche Leckerbissen: Mini-Lebkuchen-Gugelhupf

Heute öffnen wir wieder unsere Weihnachtsbäckerei für dich, mit einem Rezept, das süße Erinnerungen weckt und eine festliche Atmosphäre verbreitet: Mini-Lebkuchen-Gugelhupf. Diese kleinen, aromatischen Gugelhupfe sind perfekt, um die Vorfreude auf die festliche Jahreszeit zu steigern und den Duft von Gewürzen und Geborgenheit in deine Küche zu zaubern.

Köstliche Mini-Lebkuchen-Gugelhupf

Lebkuchengewürz, Kakaopulver, Zucker und Honig vereinen sich in diesem Rezept, um deinem Mini-Gugelhupf einen unverwechselbaren weihnachtlichen Geschmack zu verleihen. Der Teig, reichhaltig und saftig, ist die perfekte Basis für die süßen Gewürze und macht jeden Bissen zu einem vorweihnachtlichen Genuss. So sind die Mini-Lebkuchen-Gugelhupf die perfekte Einstimmung auf die festliche Jahreszeit.

Die Mini-Lebkuchen-Gugelhupfe eignen sich wunderbar als süße Versuchung zum Adventskaffee oder als festliches Dessert. Damit bekommt jeder seinen eigenen Mini-Kuchen, der genau die richtige Größe für einen kleinen süßen Leckerbissen hat. Die sind so klein und handlich, da dürfen alle auch mehrmals zugreifen.

Für noch mehr kleine Köstlichkeiten auf dem bunten Teller beim Weihnachtskaffee kannst du zum Beispiel mit unserem Rezept für Mini-Zimthörnchen sorgen. Hübsch bunt wird es mit den gefüllten Plätzchen mit Blätterteig. Oder du lässt dich von unseren 14 Ideen für spektakuläres Weihnachtsgebäck inspirieren.

Nett verpackt in einem Glas oder einem Tütchen mit Schleife drum herum, sind die Mini-Lebkuchen-Gugelhupf auch ein liebevolles Geschenk aus der Küche für Familie und Freunde. Und da gerade vor Weihnachten die Zeit ja bekanntermaßen knapp ist, kannst du die kleinen Gugelhupfe auch wunderbar vorbereiten und luftdicht verschlossen einige Wochen aufbewahren. Außerdem kannst du in 30 Minuten 12 Mini-Lebkuchen-Gugelhupfe auf einmal backen. Da kommen in ein bis zwei Stunden einige Kuchen zusammen. Überzeugt? Dann schnapp‘ dir deine Zutaten und komm‘ mit in die Weihnachtsbäckerei!