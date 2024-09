Fabelhafter Kuchen mit außergewöhnlichem Namen: Das ist Mississippi Mud Cake

Wir backen heute einen Klassiker der US-amerikanischen Süßspeisenküche nach. Einen Kuchen, der das volle Programm liefert: Schokokuchen, Marshmallows und Schokosoße. Mmh, besser kann es wirklich kaum sein! Denn wir backen Mississippi Mud Cake.

Rezept für Mississippi Mud Cake

Na gut, ich gebe es zu. Ein Kuchen, der das Wort „Mississippi-Schlamm“ im Namen trägt, klingt nicht übertrieben appetitlich. Aber nur weil ein Gericht einen seltsamen Namen hat, heißt das noch lange nicht, dass es nicht schmeckt. Man siehe als Beispiel Ameisenkuchen oder sogar kalter Hund. Schaust du über den seltsamen Namen des Mississippi Mud Cake hinweg, erkennst du: Das ist ein Gebäck, das sich nicht verstecken muss. Denn was gibt es an Schokoladenkuchen mit Marshmallowkruste schon auszusetzen? Richtig, nichts.

Aber woher kommt der Name Mississippi Mud Cake genau? Das ist relativ einfach erklärt. Die weiche Oberfläche des Kuchens mit den Schokoladenstückchen, die an Felsen erinnert, ähnelt den schlammigen Ufern des Mississippi, einem der längsten Flüsse der USA. 1975 soll der Name mit dem dazugehörigen Rezept erstmals in einem Druckerzeugnis aufgetaucht sein.

Die Zutaten für diesen dekadenten Kuchen sind unaufwendig. Seine Basis ist im Grunde ein Brownie, der relativ kompakt und dadurch sehr saftig ist. Kurz bevor dieser fertig gebacken ist, verteilst du Marshmallows auf seiner Oberfläche und backst diese goldbraun. Doch das ist noch nicht alles, denn die Krönung verleiht dem Kuchen eine Glasur aus Kakao, Milch, Butter und Puderzucker. Gesund ist anders, aber manchmal darf man sich auch richtig was gönnen!

Weitere leckere Schokoladenkuchen findest du bei uns. Backe den schwedischen Schokoladenkuchen Kladdkaka oder verwöhne dich mit dem Schokoladenkuchen „Moelleux au chocolat“ mit flüssigem Kern.