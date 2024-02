Wenn ich nicht weiß, was ich kochen soll und keine Lust habe, lange in Büchern oder im Internet nach Rezepten zu stöbern, werfe ich einen Blick auf meine Liste mit „die gehen immer“-Gerichten. Auf dieser steht auch das Mozzarella-Hähnchen in cremiger Basilikum-Sahne-Soße. Ein köstliches, unkompliziertes Rezept, das ich jeden Tag essen könnte.

Mozzarella-Hähnchen in Basilikum-Soße

Die besagte Liste mit den Gerichten gibt es wirklich – sie hängt gut sichtbar an meinem Kühlschrank. Mit dem Tag des Einzugs entstanden, wird sie stets um Rezepte aus aller Welt erweitert. Das Mozzarella-Hähnchen landete eines Tages auf der Liste, da mein Freund und ich mediterrane Küche und Käse lieben und das Gericht so schön einfach ist.

Natürlich musst du zunächst das Fleisch anbraten, Tomaten und Basilikum-Sahne-Soße vorbereiten, aber den Rest übernimmt der Ofen. Und gemeinsam kochen bedeutet für uns Entspannung und gerade nach Feierabend runterkommen vom Tag.

Außerdem ist die Kombi aus zartem Fleisch, mildem Käse, fruchtigen Tomaten und der cremigen Sahne-Soße mit frischen Kräutern einfach nur lecker – Mozzarella-Hähnchen sollte jeder einmal probieren. Es eignet sich auch wunderbar als Resteverwertung, denn du kannst alles an Gemüse und Käse mit in die Soße geben, was dein Kühlschrank bereit hält oder schnell verbraucht werden sollte.

Auf meiner Liste stehen noch mehr Hähnchen-Gerichte, die ich dir wärmstens empfehlen kann. Ebenso unkompliziert wie das Mozzarella-Hähnchen ist unser Rezept für Paprika-Sahne-Hähnchen. Auf eine kulinarische Reise nach Indien begibst du dich mit Chicken Biryani, wie vom Asiaten schmeckt unser Hähnchen süßsauer.

Jetzt geht es aber erst einmal weiter mit dem Mozzarella-Hähnchen. Als Beilage dazu essen wir gerne Reis, Nudeln oder Kroketten. Aber auch pur mit frischem Baguette oder Ciabatta ist das Ofengericht ein mediterraner Genuss!