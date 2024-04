Knete den Teig noch einmal durch und viertele ihn. Forme jedes Viertel zu einem Fladen und lege sie nacheinander in eine leicht geölte, heiße Pfanne. Wenn sich auf dem Teig Blasen gebildet haben und er schon ziemlich durchgebacken aussieht, hebe die Pfanne an und nutze die Hitze der Kochplatte, um das Brot von oben zu bräunen.

Knete den Teig noch einmal durch und viertele ihn. Forme jedes Viertel zu einem Fladen und lege sie nacheinander in eine leicht geölte, heiße Pfanne. Wenn sich auf dem Teig Blasen gebildet haben und er schon ziemlich durchgebacken aussieht, hebe die Pfanne an und nutze die Hitze der Kochplatte, um das Brot von oben zu bräunen.