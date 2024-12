Weihnachtsdessert aus Kolumbien: So lecker schmeckt Natilla

Nicht nur hier in Deutschland feiern wir Weihnachten mit leckeren Gerichten. Auch in anderen Teilen der Welt spielt das Festessen zum Fest der Liebe eine große Rolle. In Kolumbien beispielsweise gibt es klassisch Natilla, einen kolumbianischen Weihnachtspudding. Wie der geht und was an ihm besonders ist, erfährst du hier.

Natilla: kolumbianischer Weihnachtspudding mit Zimt

Natilla ist ein typisches Weihnachtsessen in Kolumbien. Es handelt sich dabei um ein Dessert, das aus Milch, Rohrzucker und Zimt besteht und durch Stärke eine schnittfeste Konsistenz besitzt. Damit ähnelt es sowohl einem Flan, was ein spanischer Pudding ist, als auch dem argentinischen Milchkaramell Dulce de Leche. Auch Natilla besitzt einen karamellartigen Geschmack, der jedoch durch die Zugabe von Zimt noch weihnachtlicher wird.

In Kolumbien wird ein bestimmter Zucker für die Zubereitung des Puddings verwendet, nämlich Panela. Panela ist ein unraffinierter, in Blöcke gepresster Rohrzucker. Er besitzt einen intensiven Geschmack und ist in vielen anderen Ländern Mittel- und Südamerikas beliebt. In Mexiko beispielsweise kennt man ihn unter dem Begriff Piloncillo. Du findest den Zucker in speziellen, lateinamerikanischen Läden. Hast du keinen solchen in der Nähe, tut es auch dunkler Rohrzucker.

Die richtige Form macht aus diesem einfachen Dessert einen echten Hingucker. Gerade, wenn du viele Gäste hast, bieten sich oftmals kleinere Förmchen an.

Um Natilla zuzubereiten, beginnst du zunächst damit, einen Pudding aus Milch, Stärke, Zucker und einer Zimtstange zuzubereiten. Für etwas mehr Geschmack kannst du hier auch Zitronenschale, Kokosraspeln, Rosinen oder Anisschnaps hinzugegeben. Durch die Zugabe der Stärke, etwas mehr als bei herkömmlichem Pudding, bekommt Natilla eine schnittfeste Konsistenz. So kannst du ihn später wie ein Kuchen servieren. Bestreue ihn vor dem Servieren mit etwas Zimt.

Schnabulieren wir uns weihnachtlich um die Welt! Wir starten in Spanien, wo wir Turrón de yema tostada essen, eine Art Mandelriegel, der mit Zucker flambiert wird. Weiter geht es nach Italien. Hier gibt es Ricciarelli, toskanische Mandelplätzchen, mmh. Wir beenden unsere Reise in Mexiko, wo wir Buñuelos verspeisen. Diese schmecken übrigens auch sehr gut zu Natilla!

Natilla: kolumbianisches Weihnachtsdessert Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 8 Kochutensilien 1 Form, ca. 20×15 cm Zutaten 1x 2x 3x 500 ml Milch

100 g Zucker am besten Panela oder Rohrohrzucker

1 Zimtstange

1 Streifen Bio-Zitronenzeste optional

60 g Stärke

2 EL Rosinen optional

25 g Butter

Zimtpulver zum Bestreuen Zubereitung Verrühre 400 ml Milch mit dem Zucker, der Zimtstange und optional der Zitronenschale, bring alles zum Kochen und lass es ca. 5 min köcheln.

Verrühre die restliche Milch mit der Stärke und rühre die Mischung in die köchelnde Milch. Koche alles noch einmal auf und lass es noch einmal 2 min köcheln. Hebe, wenn du magst, die Rosinen unter und rühre die Butter ein.

Entferne die Zimtstange und fülle die Masse in eine große oder mehrere kleine Formen.

Stelle die Form in den Kühlschrank und lass sie über Nacht auskühlen. Stürze den Pudding zum Servieren auf einen Teller und serviere ihn mit etwas Zimt bestreut.

