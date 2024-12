Turrón de yema tostada: weihnachtlich Naschen wie in Spanien

Kaum etwas naschen die Spanier zu Weihnachten lieber als Turrón. Die klebrig-süße Traditionssüßigkeit aus Nüssen, Zucker und Ei gibt es inzwischen in allen Varianten, doch ein Klassiker ist der Turrón de yema tostada. Mein persönlicher Favorit, denn er erinnert an Marzipan, hat jedoch eine „getoastete“ Note. „Yema tostada“ bedeutet nämlich übersetzt so viel wie getoastetes Eigelb. Und so sieht der Turrón auch aus: ein leuchtend goldener Block mit karamellisierter Oberfläche.

Turrón de yema tostada: goldene Köstlichkeit

Turrón hat die spanische Küche den Einflüssen zu verdanken, die die Mauren in jahrhundertelanger Besiedlung auf der iberischen Halbinsel hinterließen. Sie verwendeten gern Mandeln und Honig als Hauptzutaten für zahlreiche Köstlichkeiten, aus denen sich zum Beispiel der Turrón de yema tostada entwickelte.

Wenn du denkst, dass die Zubereitung von Turrón de yema tostada kompliziert ist, wirst du überrascht sein. Mit nur drei Zutaten – Eigelb, Zucker und Mandeln – kannst du dir ein Stück spanische Weihnachten nach Hause holen. Zuerst stellst du einen Zuckersirup her. Schmilz den Zucker langsam, bis er zu einem dickflüssigen Sirup wird. Hier hilft es, den Topf nur zu schwenken, anstatt zu rühren, um Zuckerkristalle zu vermeiden.

Nun rührst du das Eigelb in den Sirup. Rühre schnell und konstant, damit das Eigelb nicht stockt. Abschließend kommen gemahlene Mandeln hinzu. Sobald die Masse homogen ist, wird sie in eine Form gedrückt und gekühlt. So schmeckt der Turrón de yema tostada schon wunderbar. Wenn du jedoch Perfektionist bist, dann pack deinen Küchenbrenner aus und flambiere die mit Zucker bestreute Oberfläche für den „tostada“-Effekt. Zum Anbeißen!

Eine weitere Köstlichkeit aus der spanischen Küche ist diese kanarische Mandelcreme mit dem passenden Namen „Bienmesabe“, also „Schmecktmirgut“. In Italien kommt gern die Pinza Bolognese zu Weihnachten auf den Tisch. Und in Deutschland der klassische Christstollen. Das Christkind kann also kommen!