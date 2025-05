Das einzige Rezept für Pizzasoße, das du brauchst

Die neapolitanische Pizza ist wohl eines der berühmtesten Gerichte der italienischen Küche überhaupt. Der Teig mit dem dicken, fluffigen Rand und der dünne, knusprige Boden in der Mitte machen sie so besonders. Mindestens genauso wichtig wie der Teig ist aber auch die Soße, die aus nur fünf Zutaten besteht. So bereites du sie zu.

Pizzasoße nach neapolitanischem Rezept

Wenig Zutaten, aber davon nur das Beste, das ist es, was eine original neapolitanische Pizza ausmacht. Das gilt für den Teig ebenso wie für den Belag und die Tomatensoße. Bist du Pizza-Fan und verwandelst deine heimische Küche gerne mal in eine Pizzeria, dann musst du das Rezept für die Pizzasoße nach neapolitanischem Rezept unbedingt kennen.

Wie schon erwähnt, sind es die ausgewählten, hochwertigen Zutaten, die eine neapolitanische Pizza zu einem kulinarischen Gesamtkunstwerk machen. Kein Wunder, dass die UNESCO die neapolitanische Pizza und die Kunst, sie zu backen, in die Liste der immateriellen Weltkulturerbe aufgenommen hat.

Die Basis einer guten Pizza bildet die Soße und da mögen es die Italiener puristisch. Soll heißen: Man setzt auf wenige, aber erlesene Zutaten. Die Tomaten sollten nach Möglichkeit DOP-zertifiziert sein. Dann kannst du dir sicher sein, dass das verwendete Produkt tatsächlich aus einer bestimmten Region in Italien stammt und nach traditioneller Art hergestellt wurde.

Für die echte Pizzasoße brauchst du nur fünf Zutaten: gute (ganze) Tomaten aus der Dose, ein hochwertiges Olivenöl, etwas Meersalz, ein paar Blätter frisches Basilikum und eine Knoblauchzehe. Die Tomaten zerdrückst du mit den Händen oder einer Gabel so klein, dass keine Stücke mehr übrig bleiben. Den Knoblauch presst du. Dann vermengst du Tomaten, Knoblauch, Olivenöl und Salz in einer Schüssel miteinander. Zum Schluss gibst du die gehackten Basilikumblätter dazu und lässt die Soße zehn Minuten durchziehen, bevor du den Pizzateig damit bestreichst.

Neapolitanische Pizzasoße Judith 3.80 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Ziehzeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 400 g geschälte San-Marzano-Tomaten DOP-zertifiziert aus der Dose

1 Knoblauchzehe

1 EL natives Olivenöl extra

1 Prise Meersalz

5 frische Basilikumblätter Zubereitung Gib die geschälten Tomaten inklusive Saft in eine Schüssel.

Zerdrücke die Tomaten vorsichtig mit den Händen oder einer Gabel. Achte darauf, dass keine Stückchen übrig bleiben.

Ziehe den Knoblauch ab und presse oder reibe 🛒 ihn fein. Gib den Knoblauch dann zusammen mit Olivenöl und Salz zu den Tomaten.

Zupfe die Basilikumblätter in kleine Stücke und gib sie zur Soße.

Rühre alles gut um. Lass die Soße 10 Minuten bei Raumtemperatur ziehen und verteile sie dann auf einem Pizzaboden.

