Heute wird mit der Weiberfastnacht die Hochphase der närrischen Tage eingeläutet und an vielen Orten in Deutschland Karneval, Fastnacht, Fasnet oder Faslam gefeiert. Die passende Verpflegung darf da natürlich nicht fehlen. Klassiker wie Nonnenfürzle begeistern alle Jahre wieder – wir zeigen dir, wie du das süße Schmalzgebäck selber machen kannst.

Naschen mit Tradition: Nonnenfürzle

Nonnenfürzle, auch „Nonnenfürzchen“ genannt, sind ein traditionelles Gebäck, das vor allem im Schwabenland und im Allgäu in der Faschingszeit beliebt ist. Im moselfränkischen Sprachraum ist das süße Schmalzgebäck auch als „Mäusjer“ (Mäuschen) bekannt. Das köstliche Gebäck, das oft mit dem französischen Pendant „Nonnettes“ verglichen wird, hat seinen Ursprung in den Klöstern des Mittelalters.

Eine Anekdote besagt, dass die Nonnen in den Klöstern die übriggebliebenen Zutaten zu einem einfachen, aber köstlichen Gebäck verarbeiteten, das aufgrund seines luftigen und fluffigen Charakters als „Fürzle“ bezeichnet wurde. Die Bezeichnung „Nonnen“ wurde hinzugefügt, um die Verbindung mit den Ursprüngen zu verdeutlichen. Es ist auch möglich, dass der Name auf die Art und Weise, wie das Gebäck beim Backen aufgeht und kleine Blasen bildet, zurückzuführen ist, die an das Geräusch von kleinen „Fürzchen“ erinnern könnten.

Nonnenfürzle werden typischerweise aus einem einfachen Brandteig hergestellt. Du kannst dem Teig auch noch Aromen wie Zitrone, Vanille oder Zimt hinzufügen, um ihm einen besonderen Geschmack zu verleihen. Nachdem er zubereitet ist und eine Weile ruhen durfte, wird er zu kleinen Kugeln geformt und im heißen Fett goldbraun ausgebacken. Schau dir dazu gerne vorher unseren Ratgeber zum Thema Frittieren an, um das schönste Ergebnis zu erhalten. Dann wird die Leckerei noch heiß mit Puderzucker bestäubt oder in Zimt und Zucker gewälzt.

Das süße Kleingebäck schmeckt nicht nur an den närrischen Tagen köstlich, sondern ist auch ein toller Snack für zwischendurch und eine Bereicherung für jede festliche Kaffeetafel.

Weitere Kleinigkeiten wie Quarkbällchen, Berliner oder unsere neun außergewöhnlichen Snacks für die spontane Karnevalsparty sind ideal für die feuchtfröhlichen Tage – probiere sie alle gleich aus!