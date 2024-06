Blitzgericht: Nudelauflauf mit Hähnchen in 20 Minuten zubereiten

Nach einem langen Tag nach Hause kommen und dann etwas essen. Aber du hast keine Idee, was es zum Abendessen geben soll? Unser Vorschlag: ein Nudelauflauf mit Hähnchen. Der geht schnell, macht satt und besteht aus wenigen Zutaten. Überzeugt? Dann beginne gleich mit den Vorbereitungen.

Schnelles Rezept: Nudelauflauf mit Hähnchen

Aufläufe schmecken immer. Es gibt sie in vielen verschiedenen Variationen und meist bestehen sie aus wenigen Zutaten. So wie dieser Nudelauflauf mit Hähnchen, der dank Sahne schön cremig wird und als Krönung eine knusprige Käsehaube bekommt. Das Beste: Er lässt sich schnell zubereiten. Wenn es in der Küche nicht lange dauern soll, ist ein Auflauf das ideale Gericht. Du musst lediglich das Fleisch schneiden und anbraten, die Nudeln vorkochen und die Soße vorbereiten. Danach vermischst du alle Zutaten in einer Form und schiebst diese für rund 20 Minuten in den Ofen, der den Hauptteil der Arbeit für dich übernimmt.

In den Nudelauflauf mit Hähnchen gehören neben Hähnchenbrust und Nudeln noch Sahne, Gemüsebrühe, Käse und Gewürze. Das macht die Einkaufsliste für den Auflauf sehr übersichtlich. Wenn du magst, kannst du aber noch extra Zutaten hinzufügen.

Wer hier zum Beispiel Gemüse vermisst, kann beispielsweise Champignons, Erbsen, Brokkoli, Karotten oder Kirschtomaten mit in die Soße geben. Gemüse bringt zusätzliche Aromen in den Nudelauflauf und verleiht ihm eine frische Komponente. Achte darauf, dass du bei extra Zutaten eventuell ein wenig mehr Sahne und Gemüsebrühe benötigst, damit der Auflauf beim Backen nicht zu trocken wird.

Hast du schon die anderen Auflauf-Kreationen auf Leckerschmecker entdeckt? Auch wir lieben dampfende Aufläufe frisch aus dem Ofen und könnten sie jeden Tag essen. Mal mit Reis statt mit Nudeln wie bei diesem Reisauflauf mit Pilzen in einer cremigen Soße. Kinder werden sich über einen Fischstäbchen-Auflauf freuen und Gemüse-Fans kommen mit dem Rosenkohlauflauf mit Möhren und Kartoffeln auf ihre Kosten.