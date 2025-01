Dieser Nudelauflauf mit Hähnchen schmeckt der ganzen Familie

Nach einem langen Tag nach Hause kommen und dann etwas essen. Aber du hast keine Idee, was es zum Abendessen geben soll? Unser Vorschlag: ein Nudelauflauf mit Hähnchen. Der geht schnell, macht satt und besteht aus wenigen Zutaten. Überzeugt? Dann beginne gleich mit den Vorbereitungen.

Rezept für Nudelauflauf mit Hähnchen

Aufläufe schmecken immer. Es gibt sie in vielen verschiedenen Variationen und meist bestehen sie aus wenigen Zutaten. So wie dieser Nudelauflauf mit Hähnchen, der dank Sahne schön cremig wird und als Krönung eine knusprige Käsehaube bekommt. Das Beste: Er lässt sich schnell zubereiten. Wenn es in der Küche nicht lange dauern soll, ist ein Auflauf das ideale Gericht. Du musst lediglich das Fleisch schneiden und anbraten, die Nudeln vorkochen und die Soße vorbereiten. Danach vermischst du alle Zutaten in einer Auflaufform 🛒 und schiebst diese für rund 20 Minuten in den Ofen, der den Hauptteil der Arbeit für dich übernimmt.

In den Nudelauflauf mit Hähnchen gehören neben Hähnchenbrust und Nudeln noch Sahne, Gemüsebrühe, Käse und Gewürze. Das macht die Einkaufsliste für den Auflauf sehr übersichtlich. Wenn du magst, kannst du aber noch extra Zutaten hinzufügen.

Wer hier zum Beispiel Gemüse vermisst, kann beispielsweise Champignons, Erbsen, Brokkoli, Karotten oder Kirschtomaten mit in die Soße geben. Gemüse bringt zusätzliche Aromen in den Nudelauflauf und verleiht ihm eine frische Komponente. Achte darauf, dass du bei extra Zutaten eventuell ein wenig mehr Sahne und Gemüsebrühe benötigst, damit der Auflauf beim Backen nicht zu trocken wird.

Hast du schon die anderen Auflauf-Kreationen auf Leckerschmecker entdeckt? Auch wir lieben dampfende Aufläufe frisch aus dem Ofen und könnten sie jeden Tag essen. Mal mit Reis statt mit Nudeln wie bei diesem Reisauflauf mit Pilzen in einer cremigen Soße. Kinder werden sich über einen Fischstäbchen-Auflauf freuen und Gemüse-Fans kommen mit dem Rosenkohlauflauf mit Möhren und Kartoffeln auf ihre Kosten.

Nudelauflauf mit Hähnchen Judith 4.25 ( 16 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Nudeln

2 Knoblauchzehen

4 Hähnchenbrustfilets

2 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

200 ml Sahne

250 ml Gemüsebrühe

100 g geriebener Emmentaler

Petersilie optional Zubereitung Koche die Nudeln für etwa 5 Minuten in einem Topf mit Salzwasser vor. Sie sollten noch sehr bissfest sein. Gieße danach das Wasser ab und stelle sie beiseite.

Schäle den Knoblauch und schneide ihn in kleine Würfel. Wasche danach die Hähnchenbrustfilets, tupfe sie trocken und schneide sie in ca. 2 cm große Stücke. Entferne dabei eventuell vorhandene Sehnen.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne. Dünste den Knoblauch darin glasig an und füge dann das Hähnchenfleisch hinzu. Brate das Fleisch 5 Minuten an, bis es eine gold-braune Farbe hat. Würze das Fleisch anschließend mit Salz und Pfeffer. Lösche mit der Sahne und der Gemüsebrühe ab und lass die Soße etwa 6 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln.

Heize den Backofen auf 200 °C vor.

Verteile die Nudeln in der Auflaufform und bedecke sie mit der Soße. Verrühre den Inhalt gleichmäßig und würze noch einmal mit Salz und Pfeffer nach. Streue anschließend den geriebenen Käse darüber und lass den Auflauf für ca. 20 Minuten im Ofen backen. Er ist gut, wenn der Käse gold-braun verfärbt ist.

Nimm den Auflauf nach Ende der Backzeit aus dem Ofen, verteile ihn auf die Teller und streue gehackte Petersilie drüber.

