Einfacher Auflauf für die ganze Familie: köstlicher Nudelauflauf mit Lachs

Wenn es Nudeln gibt, dann lockt das gern die ganze Familie an den Tisch. Dieser Nudelauflauf mit Lachs, cremiger Sahnesoße und knuspriger Käsehaube macht nicht viel Arbeit. Du brauchst nur die Zutaten vorzubereiten und in die Form zu schichten – um den Rest kümmert sich der Ofen und du darfst dich auf eine köstliche warme Mahlzeit freuen.

Rezept für schnellen Nudelauflauf mit Lachs

Aufläufe sind lecker, schmecken allen und das Beste: Sie sind richtig schnell zubereitet. Alle Zutaten kommen in eine Form und werden dann im Ofen fertig gegart. So wie dieser Nudelauflauf mit Lachs in einer cremigen Sahnesoße. Vom Aufreißen der Nudelpackung bis zum Servieren braucht dieses Gericht gerade einmal 40 Minuten. Wenn sich zwischendurch schon mal der Magen zu Wort meldet, dann sind solch einfache und schnelle Rezepte wie der Nudelauflauf mit Lachs ideal.

Nudeln machen glücklich. In Kombination mit Lachs, knusprigem Käse und einer cremigen Sahnesoße sowieso. Für diesen Auflauf passen Fusilli besonders gut. Die große Oberfläche der Nudeln sorgt dafür, dass die Soße gut aufgenommen wird. Du kannst stattdessen aber auch Röhrennudeln verwenden. Ein weiterer Pluspunkt des Nudelauflaufs: Er macht richtig satt und ist zudem gesund. Der Lachs liefert nämlich ausreichend Eiweiß und gesunde Omega-3-Fettsäuren.

Fehlt dir im Nudelauflauf mit Lachs mehr Gemüse, dann kannst du noch weitere Zutaten hinzufügen. Gut zu Lachs passen auch Spinat, Brokkoli-Röschen oder Champignons. Achte aber darauf, dass du bei zusätzlichen Zutaten eventuell eine größere Auflaufform benötigst und etwas mehr von der Sahnesoße zubereiten musst. Zum Servieren kannst du noch gehackte Petersilie oder Schnittlauch über den Auflauf streuen.

