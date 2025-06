Blitzschneller, veganer Pasta-Genuss: Nudeln in cremiger Tofu-Soße

Bist du bereit für deine neue Lieblings-Nudelsoße? Dann musst du diese Nudeln in cremiger Tofu-Soße probieren! Unser veganes Pasta-Rezept ist nicht nur ultraschnell gemacht, sondern auch unglaublich lecker. Der Schuss Limettensaft gibt einen frischen Twist, und getrocknete Tomaten und Spinat bringen das gewisse Etwas. Perfekt für alle, die Lust auf unkomplizierten, aber raffinierten Geschmack haben.

Nudeln in cremiger Tofu-Soße: proteinreich und vegan

Am liebsten esse ich so richtig schön cremige Soßen zu meiner Pasta. Je cremiger, desto besser. In solche Nudelgerichte könnte ich mich immer reinlegen. Um diese Cremigkeit zu erzielen, wird meist nicht gerade wenig Sahne und Käse bei der Zubereitung verwendet. Was einen im ersten Moment in den Pasta-Himmel katapultiert, schickt einen im nächsten Augenblick in ein dreitägiges Food-Koma. Nicht ganz so ideal, wenn man danach noch Pläne hat oder wie ein normaler Mensch funktionieren soll.

Zum Glück bin ich in der Leckerschmecker-Redaktion jeden Tag von Rezeptideen und Inspiration umgeben. So bin ich auf meiner Suche nach einer „Käse-Sahne-Alternative“ fündig geworden. Und die simple Antwort lautet: Tofu!

Genau, du hast richtig gelesen! Wenn du bisher dachtest, Tofu kann man nur gebacken, gebraten oder knusprig frittiert servieren und genießen, wirst du überrascht sein, dass er sich auch hervorragend als Basis für Soßen verwenden lässt. Dabei steckt er voller pflanzlichem Eiweiß und ist damit eine wunderbare Proteinquelle für alle, die sich vegan oder vegetarisch ernähren. Das Tolle: Er hat kaum Kalorien. Perfekt für eine gesunde Ernährung.

In unserem Rezept wird der Tofu noch von Miso-Paste und Hefeflocken unterstützt. Die Hefeflocken geben dem Ganzen einen nussig-käsigen Geschmack, während Miso für eine unvergleichliche Umami-Note sorgt.

Für die Soße brauchst du nur einen Block Tofu mit etwas Olivenöl, Wasser, Hefeflocken, Miso-Paste und Knoblauch in den Mixer werfen und alles cremig pürieren. Danach einmal aufkochen, Nudeln darin schwenken, mit Gewürzen deiner Wahl abschmecken und genießen – Lass es dir schmecken!

Probiere doch auch mal unsere Tofu-Gnocchi! Ebenso ein Hit ist diese vegane Carbonara. Oder lass dir eine Portion Nudeln in cremiger Miso-Soße schmecken. Viel Spaß beim Nachkochen!

Nudeln in cremiger Tofu-Soße Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien z.B. diesen hier 🛒 1 Standmixer Zutaten 1x 2x 3x 200 g Nudeln nach Wahl

200 g Tofu

1 Knoblauchzehe

2 EL Hefeflocken gibt's online, z.B. hier 🛒

2 EL Olivenöl

100 ml Wasser

1 TL weiße Miso-Paste gibt's online, z.B. hier 🛒

40 g getrocknete Tomaten

1 Handvoll Spinat oder Rucola

1/2 TL Basilikum

1/2 TL Oregano

1 TL Limettensaft oder nach Geschmack

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Chiliflocken zum Garnieren Zubereitung Koche die Nudeln in reichlich Salzwasser al dente.

Schäle währenddessen für die Soße die Knoblauchzehe. Gib sie zusammen mit dem Tofu, den Hefeflocken, dem Olivenöl, Wasser und der weißen Miso-Paste in einen Mixer. Püriere alles zu einer glatten, cremigen Soße. Falls die Soße zu dick ist, gib noch ein wenig mehr Wasser hinzu.

Schneide die getrockneten Tomaten klein. Wasche und schleudere den Spinat bzw. Rucola trocken.

Erhitze die pürierte Soße in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze. Gib die getrockneten Tomaten und den Spinat hinzu und lass alles kurz köcheln, bis der Spinat leicht zusammenfällt.

Schwenke die fertigen Nudeln in der Soße. Würze mit Basilikum und Oregano und schmecke mit Limettensaft sowie Salz und Pfeffer ab.

Serviere die Nudeln auf Tellern und garniere sie großzügig mit Chiliflocken.

