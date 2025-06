Nudeln mit Ajvar-Hähnchen: lecker mit cremiger Soße

Du hast nicht allzu große Lust zu kochen, aber möchtest auf ein leckeres Abendessen mit ganz viel Geschmack trotzdem nicht verzichten? Dann sind Nudeln mit Ajvar-Hähnchen bestimmt das passende Rezept für dich. Du brauchst nur eine halbe Stunde und wirst mit einem Teller voll Genuss belohnt. Klingt gut? Dann leg gleich los!

Schnelles Rezept für Nudeln mit Ajvar-Hähnchen aus nur einer Pfanne

Ajvar ist eine Gewürzpaste, die mit Paprika und Aubergine zubereitet wird. Beliebt ist sie vor allem in Süd-Ost-Europa, wo sie gern zu einem BBQ serviert oder zum Würzen von Fleischgerichten oder Suppen verwendet wird. Auch bei uns ist die würzige Paste längst in der Küche angekommen. Auch wir verwenden sie für das heutige Rezept. Auf der heimischen Speisekarte stehen dieses Mal Nudeln mit Ajvar-Hähnchen.

Ajvar gibt es in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen: mild und scharf. Für unser Rezept haben wir uns für die milde Variante entschieden. Magst du es lieber etwas würziger, kannst du das Gericht auch mit der anderen Sorte zubereiten.

Was die Nudelpfanne mit Hähnchen und Ajvar-Soße so besonders macht? Das sind der kräftige Geschmack und die cremige Textur. Zartes Hähnchenfleisch und Nudeln treffen auf eine würzig-cremige Soße, die mit Ajvar, Sahne und geriebenen Parmesan zubereitet wird. Das ist Wohlfühlküche vom Feinsten.

Beginne bei der Zubereitung damit, die Hähnchenfilets in mundgerechte Stücke zu schneiden. Danach setzt du einen großen Topf mit Wasser und Salz auf und kochst die Nudeln darin bissfest.

Schneide Zwiebel und Knoblauch in kleine Würfel und brate das Hähnchen in einer Pfanne von allen Seiten gut an und würze sie anschließend. Gib Zwiebel und Knoblauch hinzu und brate alles zusammen kurz an. Nun kommen Ajvar und Sahne hinzu. Lass die Soße köcheln, bis sie eindickt und streue danach den geriebenen Parmesan hinzu. Vermische die Soße mit den Nudeln und lass es dir schmecken.

Nudeln mit Ajvar-Hähnchen Judith 3.59 ( 29 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Hähnchenbrustfilet

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

300 g Nudeln zum Beispiel Penne oder Fusilli1

Salz nach Geschmack

2 EL Olivenöl

Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

150 g Ajvar mild oder scharf nach Geschmack

200 ml Sahne

80 g Parmesan

1 EL gehackte Petersilie Zubereitung Schneide das Hähnchenbrustfilet in mundgerechte Stücke. Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beide fein.

Koche die Nudeln in einem Topf mit reichlich Salzwasser nach Packungsangabe al dente.

Erhitze das Öl in einer großen Pfanne und brate die Hähnchenstücke darin rundherum goldbraun an. Würze sie mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver.

Gib Zwiebel und Knoblauch dazu und brate beides kurz mit.

Rühre Ajvar 🛒 und Sahne unter. Lass die Soße bei mittlerer Hitze einige Minuten köcheln, bis sie leicht eindickt.

Reibe den Parmesan und gib 2/3 davon in die Soße. Verrühre ihn, bis er geschmolzen ist und schmecke die Soße nochmals ab.

Gieße die fertigen Nudeln ab und gib sie in die Pfanne zur Soße. Verrühre alles gut und serviere das Gericht mit dem restlichen Parmesan und gehackter Petersilie bestreut.

