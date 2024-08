Dieses Nudelgericht mit Sahnesoße und Pilzen ist besonders cremig

Diesen Sommer fühlt es sich an, als würden sich extreme Hitze und extreme Nässe zu je 50 Prozent die Herrschaft über das Wetter teilen. Einen Tag brennt die Sonne vom Himmel, am nächsten schüttet es wie aus Eimern. Für uns Menschen ist das oft anstrengend, für einen anderen Organismus aber nicht – es ist mit einem guten Pilz-Jahr zu rechnen! Und jetzt im Spätsommer ist es endlich Zeit, mal wieder andere Sorten als Champignons und Austernpilze zu essen, nämlich Waldpilze. Genauer gesagt: Steinpilze. Diese verkochen wir heute zu köstlichen Nudeln mit Steinpilz-Sahnesoße.

Rezept für Nudeln mit Steinpilz-Sahnesoße

Nudeln mit Steinpilz-Sahnesoße sind vermutlich die beste Möglichkeit, die Wildpilze zu genießen. Aber was bedeutet „Wildpilz“ eigentlich? Ganz einfach: Im Gegensatz zu Champignons, Kräuterseitlingen oder Austernpilzen können sie nicht kontrolliert angebaut werden. Wildpilze bevorzugen meist eine spezielle Umgebung, um zu wachsen. Bei Steinpilzen sind das Buchenwälder mit viel totem Holz. Anders, als der Name vielleicht vermuten lässt. Ich dachte lange, Steinpilze wüchsen auf Geröllfeldern an Bergen. Dabei heißen sie nur so, da ihr Fleisch etwas fester ist als das von anderen Pilzen.

Die gute Nachricht ist, dass du nicht in den Wald laufen musst, um dir Nudeln mit Steinpilz-Sahnesoße zubereiten zu können. Die Pilze gibt es mittlerweile auch auf Märkten und manchmal sogar im Supermarkt. Sie können etwas teurer sein, aber der Kauf lohnt sich auf jeden Fall, wirst du doch mit einem köstlichen Gericht belohnt.

Mit diesen Tipps erkennst du die besten Exemplare: Frische Steinpilze haben einen typischen, intensiven Geruch, ohne dabei fischig zu riechen. Sie sind prall, fest und saftig, niemals schleimig oder schmierig. Ihre Stiele sind nicht ausgetrocknet und haben keine dunklen Verfärbungen. Achtest du auf diese Aspekte, findest du sicher die schönsten Pilze!

Welche Pasta eignet sich für Nudeln mit Steinpilz-Sahnesoße? Das ist im Grunde dir selbst überlassen. Wähle eine Nudelsorte, die dicke Soßen gut aufnehmen kann. Tagliatelle sind für so etwas immer eine gute Wahl, ebenso wie die geriffelten Penne rigate. Schmecke die Soße mit etwas Thymian ab und serviere die Pasta mit frisch geriebenem Parmesan. Einfach köstlich!

Pilze sind für viele leckere Gerichte geeignet. Steinpilz-Toasts zum Beispiel schmecken schon zum Frühstück. Auch ein Pilz-Curry mit Kokosmilch schmeckt himmlisch. Und Klassiker können mit Pilzen zu vegetarischen Meisterwerken werden, wie unser veggie Bœuf Bourguignon zeigt.