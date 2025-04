Süßer Morgenkick: Unser Nutella-Chiapudding ist ein Muss für Naschkatzen

Du isst immer noch Nutella-Brot zum Frühstück? Dann hab ich hier etwas Neues für dich! Unser Nutella-Chiapudding vereint schokoladigen Genuss mit gesundem Superfood. Er ist fix gemacht, unglaublich lecker und versüßt dir den Start in den Tag.

Rezept für Nutella-Chiapudding: cremig und schokoladig

Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann war eine Sache immer sehr präsent auf dem Frühstückstisch: Nutella. Ohne eine Scheibe Brot mit der süßen Schoko-Haselnuss-Creme wollte ich den Tag nicht beginnen. Nicht unbedingt ein Frühstück, das in die Kategorie „gesund“ fällt, aber immerhin superlecker. Gerade, wenn man morgens Schwierigkeiten hat, aus dem Bett zu kommen, kann eine kleine Freude helfen, auf die man bereits abends beim Schlafengehen hin fiebert. Für mich war das sehr lange mein morgendliches Nutella-Brot.

Wie so vieles andere kannst du auch Nutella selber machen. Wie? Wir zeigen es dir!

Nachdem ich mich über die Jahre aber an Nutella-Broten satt gegessen habe – vielleicht geht es dir ja genauso – muss etwas Neues her. Ich zeige dir heute, wie du dir einen Nutella-Chiapudding zubereitest. Das Tolle daran: Du brauchst nur eine Handvoll Zutaten und keine besonderen Küchenutensilien. Außerdem kannst du den Chiapudding bereits am Abend vorher zubereiten. Das spart dir Zeit am nächsten Morgen.

Vermische für den Nutella-Chiapudding einfach Chiasamen mit Milch und einigen Esslöffeln Nutella. Rühre alles gut um, fülle das Ganze in Gläser oder Schüsseln und lass es im Kühlschrank über Nacht quellen. Am nächsten Morgen brauchst du das Ganze nur noch mit den Toppings deiner Wahl garnieren und kannst dein Frühstück genießen.

Ich habe mich für dieses Rezept für Beeren als Topping entschieden. Die Kombi aus Banane und Nutella ist aber auch unschlagbar. Für ein bisschen Crunch können Kokos-Chips oder gehackte Nüsse sorgen. Hier kannst du immer wieder nach Lust und Laune abwandeln. Lass es dir schmecken!

Nutella-Chiapudding Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 5 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 4 EL Chiasamen

400 ml Milch

3 EL Nutella oder eine Alternative, z.B. diese hier 🛒

1 TL Vanilleextrakt optional

1 Prise Salz

1 Handvoll Beeren z.B. Himbeeren, Blaubeeren oder Erdbeeren Zubereitung Vermische die Chiasamen mit der Milch in einer Schüssel. Füge das Nutella hinzu und rühre gut um, bis alles gleichmäßig vermischt ist. Gib den Vanilleextrakt und die Prise Salz dazu und rühre erneut.

Fülle die Mischung in Schüsseln oder Gläser und stelle sie für mindestens 4 Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank, damit die Samen quellen können.

Rühre den Pudding vor dem Servieren gut um. Garniere ihn mit Beeren oder anderen Toppings deiner Wahl.

