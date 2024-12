Diese Beilage darf Weihnachten nicht fehlen: Ofenkarotten mit Rotkohl und Nüssen

In genau einer Woche ist Heilig Abend. Die Weihnachtsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Steht der Baum? Sind alle Geschenke besorgt? Und wie sieht es mit dem Essen aus? Egal, was bei dir dieses Jahr auf dem Tisch kommt, eine Auswahl an passenden Beilagen sollte dabei nicht fehlen. Ein schnelles und leckeres Gericht, das sowohl zu Geflügel als auch Fischgerichten schmeckt, sind diese Ofenkarotten mit Rotkohl und Nüssen.

Einfaches Rezept für Ofenkarotten mit Rotkohl und Nüssen

Das beste an einem Festtagsessen sind doch immer die Beilagen, oder? Zumindest mir geht es so und deshalb dürfen davon auch gerne mehrere zur Auswahl auf dem Tisch stehen. Welche dürfen bei dir nicht fehlen? Bei mir sind es karamellisierte Ofenkarotten mit Rotkohl und Nüssen. Die Zubereitung ist unkompliziert und das Beste: Mit diesem Rezept setzt du den Kohl noch mal auf eine andere Art in Szene. So geht’s!

Für die Ofenkarotten brauchst du natürlich frische Möhren, einen halben Kopf Rotkohl, Nüsse deiner Wahl, bei uns sind es Walnüsse und Haselnüsse und frische Petersilie. Dazu kommen ein paar Gewürze, Olivenöl und Honig (oder Ahornsirup für eine vegane Variante) aus deinem Vorratsschrank.

Zuerst werden die Karotten geschält und mit einer Mischung aus Öl, Salz, Pfeffer, Honig und Zimt mariniert. Verteile das Gemüse dann auf einem mit Backpapier oder einer Dauerbackmatte 🛒 ausgelegtem Blech. Die wandern dann für 20 Minuten in den vorgeheizten Ofen. In der Zwischenzeit schneidest du den Rotkohl in Streifen und vermischst ihn mit Salz, Pfeffer und Olivenöl.

Nach den 20 Minuten Backzeit nimmst du das Blech aus dem Ofen und gibst den Rotkohl zu den Karotten. Schiebe alles zurück in den Ofen und backe das Gemüse zusammen für weitere zehn Minuten. Nutze die Zeit, das Nuss-Topping vorzubereiten. Hacke die Nüsse grob und röste sie ohne zusätzliches Fett in einer Pfanne an. Gib Honig, Paprikapulver und Muskat hinzu und lass die Nüsse unter Rühren karamellisieren. Danach sollten sie gut abkühlen. In der Zwischenzeit ist auch das Gemüse fertig. Verteile es auf einer Servierplatte und streue die Nüsse und nach Geschmack gehackte Petersilie darüber.

Weitere Ideen für leckere Beilagen gesucht? Dann probiere auch unsere grünen Bohnen mit Knoblauch oder diesen Honig-Balsamico-Rosenkohl aus. Auch gebratener Rosenkohl mit Parmesan ist ein köstlicher Begleiter zum Braten.

Ofenkarotten mit Rotkohl und Nüssen Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für das Gemüse: 500 g Karotten

2 EL Olivenöl

2 EL Honig

1/2 TL Zimt

Salz und Pfeffer

1/2 Kopf Rotkohl Für das Nuss-Topping: 50 g Walnüsse

50 g Haselnüsse

1 EL Honig

1/2 TL Paprikapulver

1 Prise Muskatnuss Außerdem: frische Petersilie Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Schäle die Karotten. Gib sie in eine Schüssel, vermische sie mit Olivenöl, Honig, Zimt, Salz und Pfeffer und verteile sie dann gleichmäßig auf dem Backblech.

Schiebe das Backblech für 20 Minuten in den Ofen. Wende nach 10 Minuten die Karotten, damit sie gleichmäßig karamellisieren.

Wasche in der Zwischenzeit den Rotkohl, schneide ihn in feine Streifen und lege diese in eine separate Schüssel. Würze sie mit Salz, Pfeffer und einem Esslöffel Olivenöl.

Hole das Blech mit den Karotten nach den 20 Minuten Garzeit aus dem Ofen, verteile den Rotkohl auf dem Blech und backe alles zusammen für weitere 10 Minuten.

Hacke währenddessen die Nüsse grob und röste sie in einer Pfanne ohne Fett an. Gib Honig, Paprikapulver und Muskat hinzu und rühre solange gut um, bis die Nüsse karamellisieren. Verteile sie danach auf einem Stück Backpapier und lasse sie auskühlen.

Verteile den Rotkohl zusammen mit den Karotten auf einer Servierplatte, streue das Nuss-Topping und gehackte Petersilie darüber und serviere die Ofenkarotten mit Rotkohl als Beilage zu einem Festtagsmenü.

