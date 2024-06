Oladi: Heute gibt es russische Pfannkuchen zum Frühstück

Oladi sind fluffige, süße Pfannkuchen aus der russischen Küche, die gern zum Frühstück gegessen werden. Sie schmecken nicht nur richtig lecker, sondern sind auch einfach zuzubereiten. In 20 Minuten hast du sowohl den Teig zubereitet als auch die Pfannkuchen fertig gebacken. Wir zeigen, wie es geht.

Schnell gemacht: Oladi-Pfannkuchen

Eine Mischung aus amerikanischen Pancakes und klassischen Pfannkuchen – das sind Oladi. Die russischen Pfannkuchen bestehen aus einem schnell zusammen gerührten Teig, der aus Mehl, Zucker, einem Ei, Backpulver, einer Prise Salz und Kefir besteht. Zum Essen werden sie lediglich mit etwas Puderzucker bestreut. Wer mag, kann aber auch frisches Obst oder fruchtige Soßen zu den Oladi servieren.

Ein Grund, warum Oladi als Frühstück so beliebt sind, ist ihre einfache und schnelle Zubereitung. Mit einem Mixer verrührst du Zutaten wie Mehl, Kefir, Backpulver, Salz, Ei und Zucker zu einem glatten Teig mit dicklich-fluffiger Konsistenz. Direkt danach kommt dieser auch schon portionsweise in die Pfanne, wo der Pfannkuchen von beiden Seiten in etwas Öl ein bis zwei Minuten goldbraun gebacken wird. Danach bestreust du die Oladi noch mit Puderzucker und kannst sie dir schon schmecken lassen.

Pfannkuchen, Pancake oder doch ein Crêpe? In unserem Ratgeber erklären wir dir, wo die Unterschiede liegen.

Mit deinem Lieblingsobst garniert, werden die Pfannkuchen, die für ihre fluffige Textur bekannt sind, noch köstlicher. Ihre weiche Konsistenz verdanken sie übrigens dem Kefir.

Pfannkuchen zum Frühstück sind immer eine gute Idee, das finden wir auch. Weitere Pfannkuchen-Kreationen kannst du bei Leckerschmecker erkunden. Süß uns fruchtig sind diese amerikanischen Pancakes mit Mango. Eine Versuchung wert sind die Ofenpfannkuchen mit Lemon Curd. International geht es auch mit den britischen Pfannkuchen mit Zitrone weiter. Probiere sie doch am besten mal alle.