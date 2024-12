Orangenhähnchen aus dem Ofen: Hauptgang zu Weihnachten

Es ist Mitte November und das bedeutet: Zeit, das Weihnachtsmenü vorzubereiten. Schließlich hast du nur noch wenige Wochen, um den perfekten Hauptgang zu finden. Am besten wäre natürlich eines, das du nur in den Ofen schieben musst. So kannst du dich, während es langsam knusprig wird, um die Beilagen kümmern. Hier kommt das Orangenhähnchen aus dem Ofen ins Spiel. So lecker!

Rezept für Orangenhähnchen aus dem Ofen

Wir lieben einfache Ofengerichte, das ist kein Geheimnis. Was gibt es da auch nicht zu lieben? Du mischst einfach verschiedene Zutaten auf einem Blech oder in einer anderen Form und den Rest erledigt die Backröhre. Besser geht es kaum. Dieses Orangenhähnchen aus dem Ofen ist so ein Essen. Es schmeckt zwar hervorragend, ist aber wirklich einfach und gelingt daher selbst Kochanfängern und -anfängerinnen. Noch dazu ist es perfekt, wenn du an Weihnachten viele hungrige Mäuler stopfen musst.

Du benötigst zunächst Hähnchen. Ob du ein ganzes Tier in Stücke teilst oder mehrere Hähnchenschenkel kaufst, ist dir selbst überlassen. Dieses reibst du mit etwas Salz ein und schiebst außerdem Rosmarin und Knoblauch unter die Haut. So bekommt das Fleisch ein durchgehend würziges Aroma. Nun kommt der Star des Abends ins Spiel: Zerteile zwei Bio-Orangen und verteile sie um das Huhn herum. Die Kombination aus süßer Frucht und würzigem Fleisch ist wirklich köstlich. Noch dazu sorgt die Säure in den Früchten dafür, dass das Orangenhähnchen aus dem Ofen besonders zart wird.

Wir verleihen dem Ganzen noch einen extra weihnachtlichen Twist und geben außerdem einige Cranberrys mit in die Ofenform. Das ergibt ein herrliches Aroma und sieht noch dazu schön aus. Klingt das nicht gut? Da kann Weinachten doch kommen.

