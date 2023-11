Schweinebraten, Tafelspitz, Rouladen, Weihnachtsgans & Co.: 7 Rezepte, die perfekt zu Weihnachten passen

Weihnachten steht vor der Tür und du hast auch dieses Jahr noch keinen Plan, was du an den Feiertagen auf den Tisch bringen sollst? Dann findest du hier bestimmt Inspiration! Wir haben nämlich 7 Rezepte gesammelt, die für Weihnachten und die Festtage wie gemacht sind. Das Beste daran ist, dass einige Ideen so außergewöhnlich sind, dass deine Familie und deine Gäste noch Jahre später darüber reden werden. Völlig egal, ob du dich an Schweinebraten, Tafelspitz, Hähnchen, Pute oder der klassischen Weihnachtsgans versuchen möchtest – wir zeigen dir, wie einfach der Weg zum perfekten Festessen ist.