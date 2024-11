So gut kann Weißkohl schmecken

Wir alle sollten mehr Kohl essen! Denn in den blättrigen Köpfen steckt so viel Gutes. Du findest Kohl langweilig? Dann hast du etwas verpasst! Denn richtig zubereitet schmeckt das Gemüse auf vielseitige Art und Weise. Hast du zum Beispiel schon mal ostafrikanischen Weißkohl probiert? Der steckt so voller Geschmack, dass du den Kohl darin kaum wiedererkennen wirst.

Ostafrikanischer Weißkohl: Gemüse mit viel Geschmack

Ich gebe es zu: Lange hatte ich keine Ahnung von der Küche der Staaten Afrikas. Während ich mich fleißig durch Restaurants der europäischen und asiatischen Küchen schlemmte, blieb der riesige Kontinent irgendwie außen vor. Traurigerweise geht es vielen so. Historisch bedingt werden die meisten Staaten nicht ernst genommen und das gleiche gilt für ihre Küchen. Zum Glück ändert sich das langsam. Damit eröffnet sich eine komplett neue Geschmackswelt, die es zu entdecken gilt.

Das erste Mal in Kontakt mit ostafrikanischem Weißkohl kam ich über einen Mitbewohner aus Ruanda. Dieser war schockiert über unsere Ignoranz und wollte für uns kochen. Es gab verschiedene Arten Fufu mit verschieden Gemüsezubereitungen. Allen voran: ostafrikanischer Weißkohl. Schon nach dem ersten Bissen, den ich ungeschickt mit der Hand in meinen Mund beförderte, wurde mir klar, dass sich mein kulinarischer Horizont erweitern musste.

Ostafrikanischer Weißkohl schmeckt buttrig-zart und man kann nicht anders, als noch eine Gabel zu essen. Dabei sind die Zutaten sehr einfach: Kohl, Karotten, Tomaten, Zwiebeln und Brühwürfel. Diese Brühwürfel sind ein wichtiger Teil der Küche der Region und verleiht dem Gericht einen köstlichen umami-Geschmack. Ein weiteres Geheimnis liegt darin, den Kohl lange genug zu köcheln, sodass er die richtige Konsistenz erreicht.

Ostafrikanischer Weißkohl schmeckt als Teil eines Büffets mit weiteren leckeren Gemüsegerichten. Dazu passt Fufu oder Reis, auch Süßkartoffeln machen sich gut.

Die afrikanische Küche ist herrlich vielseitig, probiere daher weitere, leckere Gerichte von dem großen Kontinent. Bei uns findest du ein Rezept für einen wärmenden, westafrikanischen Erdnusseintopf. Oder kennst du schon Bobotie, den südafrikanischen Hackfleischauflauf? Und für die nächste Party ist Chakalaka genau der richtige Dip.