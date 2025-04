Rezept für niedliche Osterhasen-Brötchen

Bei uns kommt der Osterhase dieses Jahr schon zum Frühstück vorbei: Es gibt knusprige, selbst gebackene Osterhasen-Brötchen. Die sehen zauberhaft aus, sind innen richtig schön fluffig und fast zu schade, um sie zu vernaschen. Aber eben nur fast.

Selbst gebackene Osterhasen-Brötchen

Wenn Groß und Klein am Ostersonntag zum gemütlichen Frühstück zusammenkommen, ist es in vielen Familien Tradition, selbst gebackene Köstlichkeiten zu servieren. Neben Osterbrot, Hefekränzen und leckeren Kuchen hüpfen dieses Jahr auch leckere Osterhasen-Brötchen über den Tisch. Die finden vor allem die Kids richtig toll, aber schmecken tun sie natürlich allen, die an der reich gedeckten Tafel Platz nehmen.

Gut zu wissen: Wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen frischer Hefe und Trockenhefe? Und kann man die eine Variante mit der anderen ersetzen? Wir sind diesen Fragen in unserem Leckerwissen auf den Grund gegangen.

Auch wenn es nicht so aussieht, sind die Osterhasen-Brötchen wirklich leicht nachgemacht. Im Prinzip musst du lediglich einen Brötchenteig vorbereiten und daraus dann nicht nur runde Kugeln für die Brötchen formen, sondern auch kleine Ohren. Außerdem werden die Osterhasen-Brötchen noch verziert, damit sie auch wirklich wie süße Häschen aussehen. Das kannst du entweder mit Lebensmittelfarbe oder geschmolzener Schokolade tun, aber beispielsweise auch mit Schokodrops, Rosinen oder Mandeln.

Fülle den Brotkorb zu Ostern mit weiteren Köstlichkeiten. Diese Blätterteighasen können unseren Osterhasen-Brötchen Gesellschaft leisten. Richtig lecker sind außerdem Hot Cross Buns, die man in Großbritannien gern zu Ostern backt. Auch klassische Milchbrötchen, selbst gemachtes Toastbrot oder knusprige Laugenstangen machen sich gut auf dem Tisch. Die Auswahl ist so groß, da wird jeder Ostergast fündig. Wir wünschen ein frohes und vor allem leckeres Osterfest!