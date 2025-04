Diese Osterkränze aus Hefeteig dürfen auf dem Frühstückstisch nicht fehlen

Ostern ist eines meiner Lieblingsfeste im Jahr. Für mich steht es immer auch für den Beginn des Frühlings, und seit ich denken kann, feiern wir den Ostersonntag mit einem großen Frühstück. Es stehen frische Blumen auf dem Tisch und für jeden ein selbst gebackener Osterkranz aus Hefeteig meiner Mama. Diese backt sie jedes Jahr und auf jedem Teller liegt einer davon, in der Mitte ein bunt gefärbtes Ei. Eine leckere Tradition aus unserem Hause, die ich heute gern mit dir teilen möchte.

So backst du einen Osterkranz aus Hefeteig

Bevor wir uns an den Tisch setzen und mit dem Essen beginnen, gibt’s für jeden in der Familie immer ein Stück Apfel. Damit wird traditionell die Fastenzeit beendet, und wir folgen diesem Brauch, obwohl in der Familie niemand fastet. Für mich ist es einfach ein gesunder Start in den Tag. Aber dann geht’s endlich an die Osterkränze aus Hefeteig!

Die sind außen herrlich knusprig und innen wunderbar fluffig. Lange Zeit habe ich mich nicht an die Zubereitung gewagt, weil ich einen großen Respekt vor Hefeteig hatte. Aber als ich ein Jahr im Ausland lebte und auf die leckeren Osterbrötchen nicht verzichten wollte, bat ich meine Mutter um das Rezept und traute mich endlich. Zum Glück, denn der Osterkranz wurde fast genauso gut wie bei Mama, und ich holte mir ein Stück Heimat in der Ferne auf den Teller.

Ein kleiner Tipp: Die Schüssel mit meinem Hefeteig stelle ich zum Ruhen entweder auf die Heizung, in den Ofen oder in heißes Wasser. So klappt es garantiert mit dem Aufgehen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Der Frühstückstisch zu Ostern ist eine kulinarische Bühne für allerlei zauberhafte Gebäckstücke. Lass Osterhasen-Zimtschnecken über den Tisch hüpfen, backe Osterhasen-Brötchen oder einen leckeren Simnel Cake. Sieht das nicht toll aus? Aber auch herzhafte Deko zum Vernaschen macht sich gut auf dem Buffet. Wir erfreuen uns an Tomaten-Tulpen ebenso wie diesen leckeren Avocado-Hasen.