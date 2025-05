Overnight Zimtschnecken: perfekt für ein gemütliches Frühstück

Am Wochenende darf das Frühstück für mich besonders gemütlich sein. Und was könnte besser zu einem entspannten Start in den Tag passen als frisch aufgebackene, süße und zarte Overnight Zimtschnecken? Ja, ganz richtig gehört: Diese Zimtschnecken kannst du am Vortag vorbereiten und dich am nächsten Tag über lauwarmes Gebäck direkt aus dem Ofen freuen.

Overnight Zimtschnecken gelingen garantiert jedem

Viele scheuen sich davor, sich an Hefeteig zu versuchen. Immerhin muss durch die Gehzeiten immer genügend Zeit eingeplant werden und die Temperaturen stimmen, damit alles glattgeht.

Auch die Overnight Zimtschnecken benötigen natürlich die richtigen Umstände – aber hier passiert die meiste Arbeit der Hefe ganz entspannt, während du schläfst. Durch die lange Gehzeit im Kühlschrank bekommt das Gebäck ein intensives Aroma und eine perfekte Textur, die dich begeistern wird.

Die optimale Kühlschranktemperatur für die Hefe liegt zwischen fünf und zehn Grad Celsius. Achte also darauf, dass er richtig eingestellt ist, bevor du den Teig mit den vorbereiteten Zimtschnecken hineinstellst, damit du am nächsten Morgen auch ein zufriedenstellendes Ergebnis hast.

Bei unter fünf Grad wird es zu kalt für die Hefe und der Teig wird sich nicht großartig verändert haben. Bevor die Schnecken fertig gebacken werden, muss der Teig noch einmal etwa eine Stunde bei Zimmertemperatur gehen. Falls du dir unsicher bist, kannst du den Backofen auf niedriger Stufe vorheizen und dann ausschalten, sodass er eine Temperatur von etwa 30 Grad Celsius hat. Stelle die Auflaufform dann in den ausgeschalteten Ofen und danach kannst du sie dir schon fast schmecken lassen.

Overnight Zimtschnecken Dominique 5 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ruhezeit 10 Stunden Std. Gesamtzeit 10 Stunden Std. 45 Minuten Min. Portionen 12 Kochutensilien z.B. online hier 🛒 1 Auflaufform, etwa 20×30 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 240 ml Milch

20 g Hefe frisch

460 g Mehl Type 550

50 g Zucker

1 Prise Salz

70 g Butter weich

1 Ei Größe L Für die Füllung: 100 g Butter weich

100 g brauner Zucker

1 1/2 EL Zimt Für das Frosting: 40 g Butter weich

120 g Frischkäse

70 g Puderzucker

1/2 Pck. Vanillezucker Zubereitung Erwärme die Milch in der Mikrowelle oder auf dem Herd lauwarm. Zerbrösle die Hefe und löse sie in der Milch auf. Stelle sie für etwa 10 Minuten zur Seite.

Vermische in einer großen Schüssel Mehl, Zucker und Salz. Gib nach und nach die Butter, das Ei und die Hefe-Milch-Mischung dazu. Knete alles für 10 Minuten zu einem glatten Teig. Bedecke die Schüssel mit einem feuchten Küchentuch und stelle sie für etwa 1 Stunde an einen warmen Ort, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

Vermenge für die Füllung Butter, braunen Zucker und Zimt zu einer weichen Paste.

Lege den Teig auf eine bemehlte Fläche und rolle ihn zu einem Rechteck aus. Bestreiche ihn gleichmäßig mit der Füllung und rolle ihn von der langen Seite eng auf. Schneide die Rolle mit einem scharfen Messer in 12 Scheiben.

Verteile die Scheiben in eine eingefettete Auflaufform. Decke sie mit Frischhaltefolie ab und stelle sie über Nacht in den Kühlschrank.

Hole die Form am nächsten Tag aus dem Kühlschrank und lass die Zimtschnecken 40-60 Minuten bei Zimmertemperatur gehen.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und backe die Zimtschnecken für 25-30 Minuten, bis sie schön aufgegangen und goldbraun sind.

Schlage für das Frosting Butter mit Frischkäse auf, bis sich beides gut verbunden hat. Rühre den Puderzucker und den Vanillezucker unter und bestreiche die Zimtschnecken damit.

