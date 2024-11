Panforte Di Siena: Toskanischer Gewürzkuchen zu Weihnachten

Man nehme Nüsse und Mandeln, kandierte Zitronen- und Orangenschale, Honig sowie Gewürze wie Zimt und Muskatnuss und heraus kommt dabei eine ganz besondere Spezialität. Der Panforte Di Siena ist ein Gewürzkuchen, der seinen Ursprung bereits im Mittelalter in der Stadt Siena hat. Mit seinen winterlichen Aromen ist der Kuchen wie gemacht für die Weihnachtszeit.

Italienische Weihnachtstradition: Panforte Di Siena

Möchtest du zu Weihnachten ein bisschen mediterranes Flair auf die festliche Kaffeetafel zaubern? Dann backe in diesem Jahr doch einmal einen toskanischen Gewürzkuchen. Der Panforte Di Siena, wie der Kuchen heißt, besteht aus vielen typischen Zutaten und Gewürzen, die wir mit der Weihnachtszeit in Verbindung bringen, darunter kandierte Orangenschalen, Mandeln, Honig, Nelken und Zimt.

Die Zubereitung des Panforte Di Siena ist wunderbar einfach. Zuerst röstest du ganze Mandeln und Nüsse mit Haut in einer Pfanne an, bis sie leicht braun werden und anfangen zu duften. Danach hackst du Feigen sowie kandierte Orangen- und Zitronenschalen in feine Stücke. Ist das erledigt, vermengst du als nächstes Mehl, Zimt, Nelken, Muskatnuss und eine Prise Salz in einer Schüssel mit einander. Füge dann die geschnittenen kandierten Früchte hinzu.

Erhitze den Honig zusammen mit dem Zucker in einem Topf und rühre dabei solange um, bis der Zucker vollständig geschmolzen ist. Nun gießt du die flüssige Mischung zu den trockenen Zutaten und verrührst alles gut miteinander, bis du einen klebrigen Teig hast. Der kommt jetzt in eine gefettete Springform. Damit er nicht an den Händen kleben bleibt, drücke ihn am besten mit einem angefeuchteten Löffel fest. Schiebe den Kuchen in den Ofen und backe ihn dort für etwa 35 Minuten. Nach dem Abkühlen bestreust du ihn noch mit einer dicken Schicht Puderzucker und dann kannst du endlich das erste Stück probieren.

Noch mehr weihnachtliche Leckereien gesucht? Probiere auch mal die italienischen Cranberry-Pistazien-Cantuccini. Auch eine Panettone darf zum Fest bei vielen nicht fehlen. Ebenso wenig wie Gewürzspekulatius.