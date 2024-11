Gewürzspekulatius: So wird der Klassiker ganz besonders lecker

Seit Ende September stehen bereits die Spekulatiuspackungen in den Supermarktregalen. Aber hast du schon mal welche selbst gebacken? Falls nicht, ist das hier dein Zeichen. Denn eine Vorweihnachtszeit ohne die würzigen Plätzchen fühlt sich einfach nicht komplett an. Also, zieh deine Schürze an und leg die Zutaten bereit, wir backen Gewürzspekulatius!

Traditionelles Rezept für Gewürzspekulatius

Gewürzspekulatius gehört zur Weihnachtszeit dazu wie Tannenbäume und Lichterketten. Zwar gibt es die gewürzten Plätzchen mittlerweile das ganze Jahr über zu kaufen, aber die Kekse schmecken im April einfach nicht ansatzweise so gut wie im November oder Dezember. Gerne liegt bei Kaffee, Tee und Glühwein ein Teller mit Spekulatius bereit.

Was für ein seltsamer Name das schon ist, Spekulatius… Woher genau dieser kommt, ist übrigens nicht ganz geklärt. Meine Lieblingstheorie ist folgende: Im 18. Jahrhundert gab es im niederländischen Grenzgebiet eine hübsch anzusehende Nascherei namens speculatie. Dabei handelte es sich erst um ein Zuckerwerk, später um Gebäck. Dieses bildete – wie bis heute auch – Abbilder von Tieren, Menschen und Alltagsszenen ab. Man schlussfolgerte, dass der Name von dem lateinischen Wort speculum, welches „Spiegel“ oder „Abbild“ bedeutet, abgeleitet wurde. Das erscheint aufgrund des Aussehens der Kekse naheliegend.

Aber genug zur Ethymologie, schließlich bist du für das Rezept hier. Im Grunde handelt es sich um einen Mürbeteig, der mit Gewürzen wie Kardamom, Nelken und Zimt aromatisiert wird. Diese Mischung weckt direkt Weihnachtsgefühle! Nach dem Zusammenkneten und Ruhen wird der Gewürzspekulatius-Teig mit Stempeln oder auch Walzen mit hübschen Motiven versehen. Hierbei gibt es unzählige. Schau dich zum Beispiel mal in einem Antiquitätengeschäft um, dort findest du bestimmt wunderschöne Formen. Nun aber ran an den Teig!

Gewürzspekulatius ist nicht nur als Keks beliebt, sondern auch als Gewürzmischung ein Hit. Daraus kannst du einen cremigen Spekulatius-Likör zubereiten oder ein Spekulatius-Porridge genießen. Eine süße Geschenkidee aus der Küche sind auch diese Spekulatius-Schoko-Crossies.