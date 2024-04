Koche die Nudeln in Salzwasser und lass sie anschließend gut abtropfen. Brate dann Hackfleisch mit Möhren, Zwiebeln und Knoblauch an und füge Salz, Pfeffer und passierte Tomaten hinzu. Lass alles köcheln.

Koche die Nudeln in Salzwasser und lass sie anschließend gut abtropfen. Brate dann Hackfleisch mit Möhren, Zwiebeln und Knoblauch an und füge Salz, Pfeffer und passierte Tomaten hinzu. Lass alles köcheln.

Fülle die Nudelmasse in die Tetra-Pak-Form und drücke sie fest an. Lege die Form für 2 Stunden in den Gefrierschrank.