Goldene Kruste mit tropischem Flair: paniertes Hähnchen mal anders

Hähnchen in Panade ist ein echter Klassiker, wenn es schnell gehen soll. Daran ist natürlich nichts auszusetzen. Aber manchmal ist ein wenig Abwechslung doch etwas Feines. Warum also nicht mal die herkömmlichen Semmelbrösel durch etwas anderes ersetzen? Wir sind momentan riesige Fans von paniertem Kokos-Hähnchen. Kokosraspeln machen aus einfachen Hähnchenschnitzeln ein knuspriges Gericht, das nach Sommer, Strand und guter Laune schmeckt. Nachkochen!

So holst du mit paniertem Kokos-Hähnchen Urlaubsstimmung auf den Teller

Wenn es darum geht, knuspriges Essen zuzubereiten, darf es bei uns ruhig etwas mehr sein. Bei dir auch? Sehr gut, schließlich macht es einfach mehr Spaß, Gerichte mit etwas Biss zu genießen. Im Falle dieses panierten Kokos-Hähnchens ist das Geheimnis einer knackigen Kruste ganz einfach: Kokosraspeln müssen her und etwas Pankomehl.

Panko-Paniermehl ist ein japanischer Klassiker, bei dem Brotteig durch Elektroschocks gegart wird – klingt unglaublich, stimmt aber – und dadurch eine besondere Textur bekommt. In Kombination mit Kokosraspeln wird daraus eine Panade, die dich restlos begeistern wird.

Die Zubereitung von paniertem Kokos-Hähnchen ist einfach: Klopfe Hähnchenbrustfilet zu Schnitzeln platt und würze es mit Salz, Pfeffer und etwas Paprikapulver. Nun kommt der besondere Teil: Wälze es in Mehl, Ei und einer besonderen Mischung aus Panko und Kokosraspeln. Wer es noch etwas spannender mag, kann zudem einige Sesamsamen unter die Panade mischen. Danach landen die Schnitzel mit etwas neutralem Öl in einer Pfanne und werden dort goldbraun und unvergleichlich knusprig gebraten. Pst – wer Fett sparen möchte, kann sie auch in einer Heißluftfritteuse ausbacken.

Sind die panierten Kokos-Hähnchen erstmal fertig, heißt es nur noch genießen. Hier liegt es ganz bei dir, welcher Dip sich dafür am besten eignet. Ketchup geht immer, aber auch eine scharfe Salsa oder ein fruchtiger Mango-Dip sind echte Favoriten. Magst du dazu noch etwas Frische, reiche Gewürzgurken oder einen Salat. Auch als Fingerfood ist das Huhn ideal geeignet.

Wer knuspriges Hähnchen liebt, ist bei uns genau richtig. Mache auch mal ein Hähnchenschnitzel in Cornflakes-Panade oder genieße Crispy Chicken Wings, einen echten Klassiker. Regelrecht unanständig knusprig ist Popcorn-Chicken.

Paniertes Kokos-Hähnchen Nele 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Hähnchenbrustfilets

Salz und Pfeffer

Paprikapulver

3 EL Mehl

1 Ei

50 g Kokosraspeln

50 g Panko-Paniermehl z.B. dieses hier 🛒

Rapsöl zum Braten Zubereitung Klopfe die Hähnchenbrustfilets gleichmäßig flach und würze sie mit Salz, Pfeffer und etwas Paprikapulver.

Bereite drei Schalen vor: eine mit Mehl, eine mit verquirltem Ei und eine mit einer Mischung aus Kokosraspeln und Panko.

Wende die Hähnchenstücke nacheinander in Mehl, dann im Ei und schließlich in der Kokos-Panko-Mischung.

Erhitze eine großzügige Menge Öl in einer Pfanne und brate die panierten Hähnchenfilets bei mittlerer Hitze goldbraun. Das dauert etwa 3-4 Minuten pro Seite.

Lass sie auf Küchenpapier abtropfen. Dazu schmecken allerlei Dips.

