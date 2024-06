Nudelgericht aus Ligurien: Pasta alla genovese Napoletana

In Italien gehört Pasta alla genovese Napoletana zu den bekanntesten Spezialitäten der Region Ligurien. Bei uns dagegen ist das Gericht mit dem kräftigen Fleischragout relativ unbekannt. Das sollte sich schleunigst ändern. Deshalb haben wir für dich das Rezept für diese köstliche Pasta-Spezialität.

So lecker ist Pasta alla genovese Napoletana

Woher das Gericht Pasta alla genovese Napoletana stammt, weiß man nicht genau. Fest steht aber: Dieses Nudelgericht ist ein echtes Wohlfühlessen. Das liegt vor allem an der aromatischen Fleischsoße, die über Stunden auf niedriger Stufe geschmort wird und das Fleisch so zart wird, dass es praktisch fast wie von selbst zerfällt und sein komplexes Aroma optimal entfalten kann. Aber was reden wir, probier diesen italienischen Klassiker am besten selbst aus.

Basis des Gerichts ist ein Ragù. Dafür benötigst du das richtige Fleisch. Wir haben uns für 500 Gramm Rindfleisch entschieden. Gehört deine Familie zu denjenigen, die gern einen Nachschlag nimmt, dann kannst du auch ein größeres Stück (700 Gramm) verwenden.

Das Stück Fleisch zerteilst du grob in kleine Würfel und brätst es dann mit Zwiebel, Möhren und Sellerie scharf an. Lösche es mit Weißwein und etwas Wasser ab und gare das Ragù zusammen mit den Kräutern für drei Stunden auf niedriger Stufe, bis das Fleisch gar ist. Danach holst du es aus dem Topf, zerteilst es grob in Fasern und gibst es zurück in die Soße. Füge gekochte Nudeln hinzu und serviere die Pasta alla genovese Napoletana mit frisch geriebenem Parmesan.

In Italien kann man gleichzeitig herrlich Urlaub machen und fantastisch essen. Möchtest du die Aromen der italienischen Küche mit nach Hause nehmen und in der eignen Küche nachkochen, haben wir noch weitere Rezepte italienischer Klassiker für dich, darunter die sizilianischen Auberginen-Nudeln Pasta alla Norma. Auch die Safran-Pasta mit Garnelen ist typisch italienisch ebenso wie diese Rigatoni al forno.