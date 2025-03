Pasta trifft Minze: dein neues Lieblings-Pesto-Rezept

Frühling liegt in der Luft! Was könnte besser zu dieser leichten, erfrischenden Jahreszeit passen als eine Pasta mit einem Pesto, das genauso frisch und unbeschwert ist wie die ersten warmen Tage? Unsere Pasta mit Joghurt-Minze-Pesto bringt genau die richtige Portion Frische auf deinen Teller, ohne dabei schwer oder fettig zu sein. Es ist das perfekte Gericht, wenn du Lust auf leichte Frühlingsküche hast, die dennoch voll im Geschmack ist. Gönn dir dieses schnelle Rezept!

Frischer Genuss in 20 Minuten: Pasta mit Joghurt-Minze-Pesto

Hast du dich schon mal näher mit Minze beschäftigt? Ich bis zu diesem Rezept auch nicht. Ob für Kräutertees, als Deko auf Desserts oder als Zutat in anderen Gerichten: Die Minze ist ein wahres Multitalent in der Küche. Diese grüne, aromatische Pflanze ist schon seit Jahrhunderten bekannt – und das aus gutem Grund! Wusstest du, dass es über 600 Minzarten gibt? Die bekannteste dürfte wohl die Pfefferminze sein, die einen intensiven, erfrischenden Geschmack hat. Doch auch die grüne Minze sorgt mit ihrem milden, süßeren Aroma für eine angenehme Frische.

Minze hat nicht nur geschmacklich einiges zu bieten, sondern ist auch richtig gesund. Sie hat beruhigende Eigenschaften und hilft bei der Verdauung. Minztee ist daher nicht nur lecker, sondern auch ein wahrer Magenfreund. Übrigens: Die ätherischen Öle, die in den Blättern der Minze enthalten sind, wirken oft auch wohltuend bei Erkältungen, da sie die Atemwege befreien können. Genauso können sie die Konzentration fördern und bei Kopfschmerzen helfen.

Wir verwenden die Minze heute in unserem Rezept für Pasta mit Joghurt-Minze-Pesto. Außer Nudeln al dente zu kochen und das Pesto herzustellen, brauchst du für dieses Gericht gar nicht viel zu tun. Ob Penne, Spaghetti oder eine andere Pasta-Sorte, das bleibt ganz dir überlassen. Für das Pesto gibst du dann Joghurt, frische Minze, geröstete Pinienkerne, Parmesan, Knoblauch, Zitronensaft und etwas Olivenöl in den Mixer und pürierst alles zu einer cremigen Soße. Einfach über die Nudeln geben und fertig!

Wenn du die Pasta mit Joghurt-Minze-Pesto noch etwas proteinreicher gestalten möchtest, kannst du zum Beispiel noch gegrilltes Hähnchen, Lachs oder Garnelen hinzufügen. Mit gegrillter Zucchini und Aubergine wird es auch etwas gehaltvoller. Und wenn du es noch ein wenig raffinierter magst, sorgt ein Hauch Currypulver für Exotik. Der Kontrast zwischen der frischen Minze und dem warmen Curry ergibt eine spannende Geschmackskombination. Lass es dir schmecken!

