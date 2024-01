Model und It-Girl Gigi Hadid machte sie vor ein paar Jahren berühmt, dabei ist Penne alla Vodka schon lange ein Klassiker der italienisch-amerikanischen Küche. Doch als der Social-Media-Star „sein“ Rezept für Wodka-Pasta auf TikTok veröffentlichte, wurde daraus ein viraler Hit. Nicht zum ersten Mal erwies sich die Plattform als Sprungbrett für Rezepte, die rund um den Globus die Massen begeistern.

Rezept für cremige Penne alla Vodka

Penne alla Vodka erreichte bereits in den 1980er Jahren sowohl in Italien als auch in den Vereinigten Staaten von Amerika große Popularität. Noch heute wird es gern als Zwischengang gereicht, denn anders als hierzulande sind Nudelgerichte in Italien nicht die Hauptmahlzeit. Wer genau dieses Rezept erfunden hat, darum ranken sich viele Mythen. Ob es Einwanderer mit in die USA brachten, es in Bologna oder doch New York zuerst gekocht wurde – so ganz genau weiß das niemand. Der italienische Schauspieler Ugo Tognazzi allerdings veröffentlichte 1974 in seinem Kochbuch die Pasta all’Infuriata, die wütende Pasta, die der Arabiata ähnelt, aber mit Wodka gekocht wurde.

In eine klassische Penne alla Vodka gehört neben den zwei Namensgebern Penne und Wodka auch Sahne. Damals waren cremige Soße in Pastarezepten nämlich äußerst beliebt. Typisch für dieses Gericht ist außerdem die Zugabe von frischen oder passierten Tomaten.

Vor allem, wenn es abends ein leckeres Dinner geben soll, du aber nach einem langen Tag eigentlich überhaupt keine Lust mehr hast, in der Küche zu stehen, ist Penne alla Vodka deine Retterin in der Not. Denn die Zubereitung dauert gerade einmal 20 Minuten.