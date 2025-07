Warum dieser Sirup ein Muss für den Sommer ist

Du suchst nach dem einen Rezept, das den Geschmack des Sommers einfängt? Voilà: Pfirsich-Sirup! Die süße Note reifer Pfirsiche kombiniert mit der spritzigen Säure von Limettensaft sorgt für fruchtige Frische. Und das Beste? In weniger als einer Stunde hast du deinen eigenen Sirup für Drinks, Desserts und mehr selbst gekocht.

Rezept für Pfirsich-Sirup: mach mehr aus deinen Pfirsichen

Warum kaufen, wenn selber machen so einfach ist? Mit jedem Monat, den ich bei Leckerschmecker arbeite, entdecke ich die Welt der Speisen und Getränke für mich neu. Mein Herz schlug schon immer fürs Kochen und das Essen. Und auch wenn ich mir über die Jahre einiges an Rezepten, Skills und Wissen angeeignet habe, gab es trotzdem immer wieder Dinge, die ich aus irgendwelchen Gründen nicht zubereitete. Oder sie kamen mir einfach nie wirklich in den Sinn. So ging es mir lange Zeit mit Sirup. Warum? Vermutlich, weil er so einfach in der Zubereitung ist, dass ich es nicht spannend genug fand, um mich in der Küche daran zu versuchen.

Mittlerweile hat sich meine Sichtweise verändert. Gerade, weil das Sirup-Kochen so unkompliziert ist, würde ich momentan am liebsten alles mit Zucker und Wasser einkochen. Vor allem im Sommer lohnt sich die Herstellung immens. Gerade der Pfirsich-Sirup ist bei mir während der warmen Monate oft in Gebrauch. Vor allem zum Mischen von Limonaden, Eistees und Cocktails, aber auch um Backwaren und Desserts zu verfeinern, eignet er sich ausgezeichnet. Eine Flasche davon parat zu haben, schadet also nie.

Für diesen Pfirsich-Sirup benötigst du nur einige Pfirsiche, etwas Zitronen- oder Limettensaft, eine ordentliche Portion Zucker und Wasser. Lass alles zusammen auf- und einkochen, püriere und streiche es durch ein Sieb und fülle es anschließend in sterile Flaschen oder Gläser. So schnell ist dein Sirup fertig!

Während des Sommers bieten sich selbstverständlich auch noch andere saisonale frische Früchte zur Herstellung. Wie wäre es zum Beispiel mit Kirsch- oder Erdbeer-Sirup? Schmeckt beides vor allem in der Kombination mit Vanilleeis richtig lecker. Und wenn du statt „Team Pfirsich“ eher zu „Team Nektarine“ zählst, dann koche einfach daraus einen Sirup. Viel Spaß beim Nachmachen!

Wir bei Leckerschmecker versorgen dich noch mit vielen weiteren Rezepten, sodass du deine Küche zur Sirup-Manufaktur machen kannst. Koche als nächstes Wassermelonen-Sirup, Lavendel-Sirup oder Zimtsirup.

Pfirsich-Sirup Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 1 Flasche Kochutensilien (à 500 ml, online erhältlich, z.B. hier 🛒 1 Bügelflasche Zutaten 1x 2x 3x 500 g reife Pfirsiche frisch oder TK

200 g Zucker

1 Bio-Limette Saft

500 ml Wasser Zubereitung Wasche, halbiere und entkerne die Pfirsiche. Schneide sie in Stücke.

Gib die Pfirsiche, den Zucker, den Limettensaft und das Wasser in einen Topf. Bring die Mischung zum Kochen und lass sie bei mittlerer Hitze etwa 15 Minuten köcheln, bis die Pfirsiche weich sind.

Püriere die Mischung mit einem Pürierstab oder gib sie in den Mixer, bis eine glatte Masse entsteht. Gib das Ganze durch ein Sieb, damit es besonders fein wird.

Koche alles nochmals auf und lass es 5 Minuten köcheln.

Fülle den Sirup heiß in steriliserte Flaschen oder Gläser. Verschließe sie gut und lass sie abkühlen.

