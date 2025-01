Zimtsirup versüßt dir den morgendlichen Kaffee

Weihnachten ist zwar vorbei, der Winter aber noch nicht. Daher stehen warme Gewürze wie Zimt, Sternanis und Co. weiter hoch im Kurs. Unsere neueste Entdeckung: den Morgenkaffe einmal mit Zimtsirup aufwerten. Der verleiht dem Heißgetränk einen süßen, würzigen Kick, der auch am grausten Morgen für gute Laune sorgt.

Zimtsirup: einfaches Rezept mit großer Wirkung

Gewürzter Kaffee ist in vielen Ländern an der Tagesordnung. In arabischen Ländern und der Türkei beispielsweise ist es gang und gäbe, eine Prise Kardamom oder Zimt in den Mokka zu geben, bevor er aufgebrüht wird. Das verleiht dem Getränk eine besonders zarte Note. Hierzulande ist das eher unüblich. Kaffee wird gern pur getrunken oder mit Milch. In einigen großen Kaffeeketten sieht das anders aus, dort wird mit süßem Sirup hantiert, dass einem schwindlig werden kann. Diese Sirup-Arten schmecken meist ganz gut, stecken aber voller künstlicher Aromastoffe.

Da können wir Abhilfe schaffen! Denn wir in der Leckerschmecker-Redaktion haben über die Weihnachtszeit selbstgemachten Zimtsirup für uns entdeckt. Und der hat es richtig in sich. So sehr, dass wir ihn auch nach den Feiertagen noch auf unserem Speiseplan stehen haben. Ein Schuss davon im Kaffee oder auch im Tee und sogar auf Kuchen oder über Eis macht einen riesigen Unterschied, den wir gerade besonders lieben.

Übrigens spielt die Wahl des Zimtes eine große Rolle für die Qualität deines selbstgemachten Zimtsirups. Verwende am besten hochwertigen Ceylon-Zimt 🛒 und nicht den günstigen Cassia-Zimt. Zweiterer schmeckt schärfer und beinhaltet mehr Cumarin als Ceylon. Cumarin ist ein Pflanzeninhaltsstoff, der wohlriechend ist und auch Gewürzen wie Waldmeister oder Tonkabohne ihren bezeichnenden Geschmack verleiht. In höherem Maße kann der Stoff jedoch Kopfschmerzen verursachen und die Gesundheit gefährden. Also lieber ein wenig mehr ausgeben und dafür mehr vom leckeren Sirup naschen können!

Selbstgemachter Sirup ist nicht nur lecker, sondern auch ein tolles Geschenk aus der Küche. Wie wäre es mit einem selbstgemachten Kräutersirup oder einem Vanillesirup? Oder einem Apfelsirup, der dem Apple Pie Latte seinen fruchtigen Geschmack verleiht.

Zimtsirup Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ziehzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Flaschen Kochutensilien 2 Einmachflaschen à 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 400 g weißer Zucker

3 Zimtstangen Zubereitung Zerbrösele die Zimtstangen.

Bring den Zucker mit 400 ml Wasser und den Zimtstangen zum Kochen. Rühre dabei nicht um, bis sich der Zucker gelöst hat.

Lass das Ganze etwa 10 Minuten köcheln. Stelle dann den Herd aus und gib dem Zimt gut 2 Stunden Zeit, seinen Geschmack freizusetzen.

Koche den Sirup noch einmal auf und filtere ihn heiß in sterilisierte Flaschen. Notizen Der Sirup hält sich gekühlt etwa 3 Monate.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.