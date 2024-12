Last-Minute-Geschenk aus der Küche: aromatischer Vanillesirup

„Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind…“ – müssen wir umdichten in „Alle Jahre wieder, ist es kurz vor Weihnachten und uns fehlen noch Geschenke…“ Wenige Tage vor den Feiertagen suchen wir noch Kleinigkeiten für liebe Menschen. Eine tolle Idee, die kurz vor knapp funktioniert und immer wieder gut ankommt, sind kulinarische Geschenke wie hausgemachter Vanillesirup. So gelingt das einfache Rezept aus vier Zutaten!

Vanillesirup selber machen

Für das Vanillesirup-Rezept hast du wahrscheinlich sogar alle Zutaten zu Hause. Besonders fein wird der Sirup, wenn du Vanilleschoten mit Fairtrade-Siegel oder in Bio-Qualität verwendest. Aber auch die herkömmlichen Schoten aus dem Supermarkt eignen sich wunderbar für unsere Zwecke. Der DIY-Ansatz ermöglicht es dir, die Intensität des Vanillearomas deinem Geschmack anzupassen.

Ein Schuss Vanillesirup kann einem simplen Milchkaffee eine raffinierte Nuance verleihen und rundet als Sirup-Dauerbrenner Kakao- und Kaffeespezialitäten perfekt ab. In Cocktails wird er zum Geheimtipp, der die Aromen harmonisch abrundet. Die Einsatzmöglichkeiten sind grenzenlos – von Backwaren über Desserts bis hin zu herzhaften Gerichten – Vanillesirup hebt den Genuss auf ein neues Level.

Abgefüllt in sterile Flaschen, hält sich der Vanillesirup bis zu 6 Monate – vorausgesetzt natürlich, er ist nicht vorher schon leer geworden. In hübschen Flaschen abgefüllt ist der Vanillesirup ein tolles hausgemachtes Geschenk, dem man absolut nicht ansieht, das es in letzter Minute entstanden ist. Und da fast jeder Vanille mag, ist der Sirup bestimmt auch für deine Familie oder Freunde eine vorzügliche Wahl.

Selbst zusammengestellte Gewürze und Gewürzmischungen sind ebenfalls eine tolle Möglichkeit, auch noch in letzter Minute eine schöne, individuelle Aufmerksamkeit für deine Lieben zu Weihnachten herzustellen. Wie wäre es zum Beispiel mit Spekulatiusgewürz, einem selbst gemachten Glühweingewürz oder einem Lebkuchengewürz?

Oder du lässt dich von unseren anderen leckeren Weihnachts-Rezepten inspirieren. Aber vergiss dabei den Vanillesirup nicht! Also doch erst ab in die Küche. Viel Spaß beim köcheln und dann beim weiterstöbern!