Piccata mit Hähnchen: Heute gönnen wir uns Italienisch!

Die italienische Küche hat die Fähigkeit, mit wenigen, einfachen Zutaten wahre Köstlichkeiten zu erschaffen. Das Gericht Piccata mit Hähnchen ist der beste Beweis. Dafür werden dünne Hähnchenschnitzel gebraten und mit Zitrone und Kapern serviert. Das Ergebnis ist ein würziges, frisches Gericht, das kaum besser schmecken könnte.

So kochst du den italienischen Klassiker Piccata mit Hähnchen

Piccata mit Hähnchen ist ein Klassiker aus Italien. Für seine Zubereitung werden dünne Fleischscheiben, meist Kalb oder Hähnchen, bemehlt, angebraten und mit einer cremigen Zitronen-Kapern-Soße versehen. Während das Gericht so in Italien sehr verbreitet ist, kennt man es hierzulande meist nur in seiner amerikanisierten Version: In den USA gibt es chicken piccata oder auch Piccata Milanese, für die gebratenes Hähnchen mit Tomatensoße und Spagetti serviert wird. Wir ziehen die italienische Version allerdings vor!

Piccata mit Hähnchen ist das perfekte Gericht für laue Sommerabende, denn durch seine säuerliche Soße erfrischt es und liegt nicht schwer im Magen. Die Soße besteht aus Weißwein, Zitronen und Kapern. Gehörst du zu den Menschen, die keine Kapern mögen, kannst du diese weglassen. Der bezeichnende Geschmack geht dann zwar etwas verloren, aber Zitronen-Hähnchen schmeckt schließlich auch gut.

Wichtig für die Cremigkeit der Soße von Piccata mit Hähnchen ist, dass du das Huhn vor dem Anbraten in Mehl wälzt. So kriegt das Fleisch einerseits eine schöne Bräunung, andererseits dickt das Mehl die Soße beim Kochen an.

Serviere Piccata mit Hähnchen am besten mit Pasta. Ob kurze oder lange Sorten ist ganz dir überlassen. Aber auch mit einem Stück Brot schmeckt das Gericht hervorragend! Und mit dem Brot kannst du perfekt die Soße aufstippen.

Italien ist kulinarisch einfach die Wucht, und wir bei Leckerschmecker lieben die diverse Küche des Landes. Stelle doch mal dein eigenes italienisches Menü zusammen. Wusstest du, dass dieses klassisch Pasta als zweie Vorspeise serviert? Starte also im ersten Gang mit einer grünen Minestrone. Gefolgt wird die Suppe von Spaghetti Carbonara. Danach servieren wir diese leckere Piccata mit Hähnchen. Zum Abschluss nach dem guten Essen gönnen wir uns einen Affogato, ein Dessert aus Kaffee und Eis. Buon Appetito!