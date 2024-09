Hier kommt ein erfrischender Salat aus Andalusien: Pipirrana

Wer an die spanische Küche denkt, dem kommen sofort Tapas, Paella und vielleicht auch Gazpacho in den Sinn. Doch in der sonnenverwöhnten Region Andalusien gibt es einen weiteren kulinarischen Schatz, der mit seiner schlichten Frische überzeugt: Pipirrana. Dieser köstliche Sommersalat kommt in Andalusien gern und oft auf den Tisch und sorgt für herrliche Erfrischung. Der Name mag etwas kompliziert klingen, die Zubereitung ist dafür umso einfacher.

Pipirrana: schlichte Raffinesse

Dieser Salat hat eine lange Tradition und wurde ursprünglich von den Bauern und Landarbeitern der Region als Erfrischung während der heißen Sommertage genossen. Die Hauptzutaten – Tomaten, Gurken und Paprika – sind typisch für die Region und wachsen dort in Hülle und Fülle. Das würzige Dressing sorgt für das kulinarische i-Tüpfelchen.

Der Name „Pipirrana“ leitet sich vermutlich vom spanischen Wort „picar“ ab, was „klein schneiden“ bedeutet, und genau darum geht es bei diesem Gericht: fein geschnittenes Gemüse. Historisch gesehen war Pipirrana eine Mahlzeit der einfachen Leute, die oft aus dem kombiniert wurde, was der Garten gerade hergab. Hier sehen wir es wieder: die sogenannte „Arme-Leute-Küche“ ist einfach umschlagbar!

Für die Zubereitung von Pipirrana brauchst du nicht viel Zeit. Schneide die Tomaten, Paprika und Gurken in kleine Würfel. Eine fein gehackte Zwiebel bringt ein wenig Schärfe ins Spiel. Für das Dressing vermengst du Olivenöl, gepressten Knoblauch, Essig und Salz. Ein Löffel Kreuzkümmel rundet die Aromen ab, das ist jedoch optional und je nach Vorliebe zu handhaben. Alles gut vermischen und kurz ziehen lassen, damit die Aromen sich richtig entfalten können. Besonders gut passt Pipirrana zu frischem Brot und ist eine tolle Beilage zu deftigeren Hauptgängen.

Fast wie Pipirrana, nur flüssiger, ist auch diese spanische Köstlichkeit: Gazpacho! Auch diese spanischen Arme-Leute-Kartoffeln schmecken herrlich. Und wie wäre es mit einem besonders großen Klassiker der spanischen Küche: Tortilla de Patata mit Zucchini?