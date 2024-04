Vermische für den Donut-Teig zunächst Wasser und Hefemiteinander und lass die Mischung für 10 Minuten ruhen. Verknete sie dann mit allen anderen Zutaten zu einem gleichmäßigen Teig und lass diesen abgedeckt an einem warmen Ort für 60 Minuten gehen.

Vermische für den Donut-Teig zunächst Wasser und Hefemiteinander und lass die Mischung für 10 Minuten ruhen. Verknete sie dann mit allen anderen Zutaten zu einem gleichmäßigen Teig und lass diesen abgedeckt an einem warmen Ort für 60 Minuten gehen.

Teile den Teig in drei gleich große Stücke und rolle diese kreisförmig aus. Belege jeden Teigkreis dann mit drei Schinkenscheiben.

Teile den Teig in drei gleich große Stücke und rolle diese kreisförmig aus. Belege jeden Teigkreis dann mit drei Schinkenscheiben.