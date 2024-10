Cremige Polenta mit Pilzen: Abendessen deluxe!

Es muss nicht immer Fleisch sein! Dieses Gericht zeigt, dass vegetarisches Essen niemals langweilig, sondern richtig lecker schmeckt. Polenta mit Pilzen vereint cremigen Maisgrieß mit den kräftigen Aromen gerösteter Pilze und schafft so ein Geschmackserlebnis, das du so schnell nicht vergisst!

Polenta mit Pilzen: einfaches Blitzgericht

Bei Polenta handelt es sich um eine italienische Beilage, die aus Maisgrieß gekocht wird. Sie spielte bereits zu Zeiten der alten Römer eine Rolle. Dort galt sie als eines der Hauptnahrungsmittel. Über die Jahre geriet der Maisbrei etwas in Verruf und wird heute mit der cocina povera, der Armenküche Norditaliens, verbunden. Dabei gibt es kaum eine Beilage, die so wandelbar ist! Du kannst Polenta cremig oder schnittfest zubereiten, sie mit Kräutern abschmecken oder mit allerlei Beigaben, wie bei uns heute als Polenta mit Pilzen, servieren.

Wie macht man eine richtig cremige Polenta? Das ist im Grunde ganz einfach: Du darfst sie nicht unterschätzen. Polenta liebt Flüssigkeit und nimmt ein Vielfaches ihres eigenen Gewichts auf. Wundere dich also nicht über die geringe Menge Maisgrieß, die in diesem Gericht vorkommt – beim Kochen wirst du staunen!

Stehst du im Supermarkt vor dem Regal mit den Pilzen und fragst dich, welche du nehmen sollst, lass dich beruhigen: Für Polenta mit Pilzen ist jede Art geeignet! Wir mögen die Kombination aus Champignons und Pfifferlingen momentan am liebsten. Die Waldpilze haben gerade Saison und sind daher wunderbar aromatisch. Wichtig ist nur, dass du sie scharf anbrätst. So wässern sie nicht aus und bekommen gleichzeitig eine tolle Kruste.

Polenta mit Pilzen ist ein Gericht, das in knapp 30 Minuten fertig auf dem Tisch steht. Damit ist es hervorragend für Abende geeignet, an denen du keine Lust hast, groß zu kochen, dir aber trotzdem etwas Leckeres gönnen möchtest. Auch für ein Mittagessen an einem ansonsten vollen Tag im Homeoffice ist es perfekt!

Polenta schmeckt auch lecker mit Röstgemüse und Feta. Doch auch zu anderen Tageszeiten ist der Maisgrieß ein Genuss. So verhilft eine süße Frühstücks-Polenta mit karamellisierten Nüssen zu einem energetischen Start in den Tag. Und magst du es knusprig, sind diese knusprigen Polenta-Würfel die perfekte Beilage.