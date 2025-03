Dieses portugiesische Steak-Sandwich hat es in sich

Kennst du schon Prego? Nein, damit meine ich nicht das, was im Italienischen ungefähr dem Deutschen „gern geschehen“ entspricht. Ich spreche von einem portugiesischen Steak-Sandwich. Kennst du nicht? Dann wird es höchste Zeit. Denn das überzeugt mit knusprigem Brot, zartem Fleisch und einer Knoblauchnote, die dich buchstäblich nicht loslassen wird. Sprich: Es ist einfach himmlisch.

Vor einigen Jahren machte ich Urlaub in Portugal. Und wie es im Urlaub üblich ist, muss natürlich so viel wie möglich probiert werden, was die lokale Küche so hergibt. Ich schlemmte mich also durch Natas, Stockfisch und das ein oder andere Gläschen Portwein. In Lissabon bestellte ich in einem Café etwas, von dem ich noch nie gehört hatte. Prego no pão stand auf der Karte. Eine schnelle Übersetzung zeigt mir „Nägel auf Brot“ an. Aber ich wollte ja offen sein.

Was mich erreichte, sah allerdings eher nach einem portugiesischen Steak-Sandwich aus als nach Nägeln mit Brot und auch eine gründliche Inspektion förderte glücklicherweise keine Eisenwaren zutage. Dafür begeisterte mich der erste Biss sofort: fluffiges Brot, saftiges Steak und eine intensive, köstliche Knoblauchnote. Schnell wurde das Sandwich zu einem meiner Lieblingssnacks in dem Urlaub und ich nahm das Rezept mit nach Deutschland.

Warum aber der seltsame Name? Vermutlich kommt das von der Zubereitung. Rindersteak wird dafür nämlich in Bier eingelegt und mit Gewürzen, unter anderem Knoblauch, versehen. Hier gilt die Empfehlung, die Knoblauchzehen regelrecht in das Fleisch zu „nageln“, damit diese den Geschmack noch besser aufnehmen. Auch das fertige Steak soll später in das fluffige Brot gedrückt werden, als würdest du es festnageln. Also keine Sorge: Mit rostigen Nägeln hat dein portugiesisches Steak-Sandwich nichts zu tun.

Dafür schmeckt es umso besser. In Portugal wird es meist als Bar-Snack serviert. Es kann allerdings auch als eigenständiges Gericht durchgehen. Reiche dafür einfach noch etwas Ei und Schinken dazu. Auch etwas Senf oder eine scharfe Barbequesoße 🛒 passen hervorragend.

Noch mehr leckere Snacks und Gerichte aus Portugal gefällig? Lecker ist Bifana, ein Sandwich mit Schweinefleisch. Auch toll schmeckt Arroz de Pato, würziger Reis mit Ente und Chorizo. Der Klassiker Pastéis de Nata darf natürlich auch nicht fehlen – bei uns in der veganen Version.

Für das marinierte Steak: 200 ml Bier

2 Knoblauchzehen

2 Lorbeerblätter

Salz und Pfeffer

Paprikapulver nach Geschmack

4 dünne Rindersteaks Für das Sandwich: 4 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

etwas Butter

Senf nach Geschmack

scharfe Soße z.B. Piri Piri Zubereitung Vermische das Bier mit gepressten Knoblauchzehen, Lorbeer, Salz, Pfeffer und etwas Paprikapulver. Lege das Fleisch darin für mindestens zwei Stunden, besser noch über Nacht, ein.

Schäle die restlichen Knoblauchzehen und schneide sie in Stifte. Nimm das Fleisch aus der Marinade und drücke die Zehen hinein.

Erhitze Olivenöl in einer Pfanne und brate die Steaks scharf an. Lösch mit der Marinade ab.

Lass alles köcheln, bis die Soße etwas reduziert ist.

Schneide die Brötchen auf, bestreiche sie mit Butter und Senf oder scharfer Soße und lege in Stücke geschnittenes Steak darauf.

