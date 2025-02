Diese schnellen Quarkbrötchen ohne Hefe gelingen sogar Backanfängern

So ein ausgiebiges Frühstück, vor allem am Wochenende oder an Feiertagen, ist doch etwas Feines! Man kann sich mal so richtig was gönnen, die Zeit ist ja da. Wie wäre es also mit selbst gebackenen Quarkbrötchen? Die sind nicht kompliziert und perfekt, wenn du noch nicht so erfahren im Backen von Brot und Brötchen bist.

Quarkbrötchen-Rezept: ohne Hefe, dafür mit viel Protein

Unser Quarkbrötchen-Rezept kommt ohne Hefe aus und landen daher schnell im Ofen. Denn: Der Teig braucht keine Zeit, um zu gehen und zu wachsen. Perfekt also, wenn du spontan Lust auf Brötchen hast und der Hunger sich bereits bemerkbar macht.

Zwar fehlt unseren Quarkbrötchen Hefe, dafür liefern sie aber jede Menge Proteine. Quark ist rasend gesund, nicht zu fettig und reich an pflanzlichem Eiweiß. Das macht die kleinen Gebäckstücke zu den perfekten Frühstücksbegleitern.

Aus Mehl, Backpulver und Salz mischst du die Grundlage, der du dann unter anderem Quark zufügst. Verknete alle Zutaten mit den Knethaken eines Rührgeräts zu einem geschmeidigen Teig. Falls der noch zu klebrig sein sollte, kannst du etwas mehr Mehl benutzen.

Nun teilst du den Teig in gleich große Portionen – das Quarkbrötchen-Rezept reicht für etwa acht Brötchen, also teile ihn in acht Stücke und forme daraus Kugeln. Die legst du auf ein Blech, bestreichst sie noch mit etwas Milch und dann wandern sie auch schon in die Röhre. Darin bleiben sie eine Viertelstunde bis 20 Minuten, sodass du in spätestens 40 Minuten nach Zubereitungsbeginn frisch gebackene Quarkbrötchen verputzen kannst.

Zu einem zünftigen Frühstück gehört selbstverständlich eine kleine Auswahl frischer Backwaren. Aber zur Bäckerei um die Ecke musst du dafür nicht. Werde selbst zum Bäckermeister und zaubere nicht nur Quarkbrötchen, sondern beispielsweise leckere Milchbrötchen oder Käsebrötchen. Auch selbst gemachte Laugenstangen sind super lecker. Da füllt sich der Brötchenkorb fast von allein.