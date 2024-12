Verschenke eine DIY-Raclette-Gewürzmischung zu Weihnachten

Was wäre Weihnachten eigentlich ohne Raclette. Während bei 36 Prozent der Deutschen (laut Statista) der klassische Kartoffelsalat mit Würstchen zum Fest auf den Tisch kommt, steht an dritter Stelle im Essensranking mit 23 Prozent das Raclette. Liebst du es auch zu Weihnachten oder Silvester in gemütlicher Runde beisammenzusitzen und mit einem guten Getränk kleine Raclette-Pfännchen mit Leckereien zu befüllen? Dann darf die passende Gewürzmischung nicht fehlen. Die wird aber nicht gekauft, sondern mit unserem Rezept schnell selber gemacht.

Last-Minute-Raclette-Gewürzmischung aus der eignen Küche

Für mich ist Raclette der Inbegriff von Gemütlichkeit. Man sitzt mit den Liebsten an einem Tisch zusammen, redet über alles mögliche, vergisst dabei die Zeit, stößt zwischendurch immer mal wieder mit einem leckeren Getränk an und währenddessen brutzeln in den kleinen Raclette-Pfannen Kartoffeln, Gemüse, kleine Fleischstücke und Co. mit einer ordentlichen Schicht Käse vor sich hin.

Für das i-Tüpfelchen beim Raclette sorgt die richtige Gewürzmischung. Die besteht aus einer Auswahl unterschiedlicher Gewürzen und kann im Handumdrehen sogar selber gemacht werden. Du brauchst nur die richtigen Gewürze und ein paar Minuten Zeit. Suchst du noch nach einem Last-Minute-Geschenk für einen Foodie oder Raclette-Fan, ist die Raclette-Gewürzmischung eine tolle Idee.

Was alles zu einem perfekten Raclette-Abend dazu gehört, verraten wir dir in unserem Leckerwissen-Ratgeber.

Hierfür brauchst du nicht stundenlang in vollen Geschäften nach den Zutaten zu suchen, ein Besuch im Supermarkt reicht aus. Mische alle Gewürze miteinander und fülle sie dann in einen Mixer. Mixe alles für ein paar Sekunden gut durch und fülle sie dann in ein Glas.

Gewürzmischungen sind eine tolle Last-Minute-Geschenkidee und schnell gemacht. Suchst du noch mehr Ideen für DIY-Geschenke zu Weihnachten, findest du bei Leckerschmecker jede Menge Inspiration. Auch die beliebte Gewürzmischung Ras el Hanout kannst du in der eigenen Küche herstellen und verschenken. Wie wäre es auch mit einem selbst gemachten Bratapfel-Likör oder Dubai-Schokoladenpralinen?