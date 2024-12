Ras el Hanout zu Weihnachten selbst machen

Du bist auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken? Wie wäre es, wenn du dieses Jahr mal etwas Selbstgemachtes aus deiner Küche verschenkst? Ras el Hanout ist eine gute Möglichkeit. Die nordafrikanische Gewürzmischung peppt so manches Gericht auf und ist noch dazu einfach herzustellen. Hier ist das Rezept!

Ras el Hanout selbst zu machen, ist ganz einfach

Ras el Hanout ist mittlerweile in jedem Supermarkt zu finden, wo es in Döschen abgefüllt im Regal neben anderen Gewürzmischungen auf seinen Kauf wartet. Doch worum handelt es sich dabei eigentlich? Kurz gesagt: um eine Gewürzmischung, die in den Küchen Tunesiens, Algeriens und Marokkos viel benutzt wird. Der Name bedeutet aus dem Arabischen übersetzt „Kopf des Ladens“. Das bezieht sich darauf, dass für die Zubereitung der Mischung je ein wenig von dem besten verwendet wird, was der Händler anzubieten hat.

Von Ras el Hanout existieren viele Varianten. Wie vielseitig das Gewürz ist, wurde mir erst bewusst, als ich die marokkanische Sterneköchin Myriam Ettahri bei einer Messe darüber reden hörte. Sie erzählte, dass es im Grunde kein festes Rezept gäbe und jede Familie und jeder Laden eine eigene Version davon hätte. Sie berichtete auch, dass in einigen marokkanischen Varianten ein zermahlener Käfer vorkomme, der als Aphrodisiakum gelte. In ihrer Mischung war dieser jedoch nicht enthalten und schenkte alles Zuhörenden ein kleines Gefäß mit ihrer ganz persönlichen Mischung. Einen kleinen Rest davon besitze ich immer noch und werde ihn in Ehren halten.

Damit auch du deinen Freunden und Freundinnen eine solche Freude machen kannst, findest du hier ein Rezept für eine Variante des Ras el Hanout. Mische es an, fülle es in hübsche Gläser ab und verschenke es zu Weihnachten. Mit der Mischung kann prinzipiell alles gewürzt werden, von Fleischgerichten über Ofengemüse bis hin zu Dips. Probier es direkt aus – du wirst verstehen, warum die marokkanische Küche als eine der geschmacksintensivsten der Welt gilt.

Mit dieser Gewürzmühle von Bosch 🛒 kannst du die Gewürze im Handumdrehen zermahlen und musst dich nicht mal dafür anstrengen. Schnell zugreifen!

Hier sind einige Rezepte, in denen du die Gewürzmischung verwenden kannst: Dieser überbackene Chinakohl mit Sahnesoße beispielsweise verwendet es, um einem milden Kohl mehr Geschmack zu geben. Unser gefüllter Hokkaido mit Couscous orientiert sich an marokkanischen Aromen. Und diese Teigtaschen mit Hackfleisch verwandelt es in ein ganz besonderes Vergnügen.

Ras el Hanout zum Verschenken Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Gläser à 50 g Zutaten 1x 2x 3x 3 EL Koriandersamen

2 EL Kreuzkümmelsamen

2 EL Kardamomkapseln

2 TL schwarze Pfefferkörner

1/2 TL Nelken

1 TL Pimentkörner

1 Sternanis

1 getrocknete Chilischote optional

1 TL Rosenblüten getrocknet

1 EL Kurkuma

1 EL Paprika süß

1 EL Ingwer gemahlen

1 EL Zimt gemahlen

1 TL Muskat Zubereitung Vermische alle ganzen Gewürze bis auf die Rosenblüten in einer Pfanne und röste sie trocken an, bis sie duften.

Zermahle die Gewürze und die Rosenblüten zu einem Pulver. Mische die restlichen Gewürze unter.

Fülle die Mischung in saubere, trockene Gläser und verschließe sie gut.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.