Vorspeise gefällig? Dann mach dieses Räucherlachs-Carpaccio

Zu einem gelungenen Menü gehört eine leckere Vorspeise einfach dazu. Schließlich leitet diese das Essen ein und bereitet deine Gäste auf das vor, was sie in den nächsten Stunden erwarten wird. Falls dir Suppe und Salate etwas zu eintönig sind, probier doch mal etwas Neues aus. Räucherlachs-Carpaccio zum Beispiel. Das macht optisch richtig was her, ist aber unheimlich einfach zubereitet. Hier ist das Rezept!

Räucherlachs-Carpaccio: einfache Vorspeise mit großer Wirkung

Carpaccio ist eine klassische Vorspeise der italienischen Küche. Für das Gericht wird traditionell rohes Rinderfilet hauchdünn aufgeschnitten und mit Rucola, Parmesan, Olivenöl, Zitrone und manchmal Trüffel serviert. Seine Ursprünge soll das Carpaccio in den 1950er Jahren i Venedig haben. In Harry’s Bar, einem venezianischen Urgestein, soll eine Gräfin rohes Fleisch bestellt haben, da ihr Arzt ihr von dem Verzehr von gegartem Fleisch abriet. Der Koch kreierte kurzerhand ein Gericht aus dünnem, rohem Fleisch und benannte es nach dem Maler Vittore Carpaccio, der für seine rot-weiß-Töne bekannt war und gerade in der Stadt ausstellte.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das Carpaccio wurde schnell zu einem Gäste-Liebling und ist bis heute auf vielen Speisekarten zu finden. Mittlerweile jedoch ist nicht nur die Variante aus Rindfleisch beliebt. Für die Vorspeise deines nächsten Menüs zum Beispiel solltest du unbedingt dieses Räucherlachs-Carpaccio zubereiten. Dafür brauchst du keine Aufschnittmaschine oder musst mit gefrorenem Fleisch hantieren, keine Sorge. Alles, was du brauchst, ist etwas geschnittenen Räucherlachs, Gurke, Dill und ein Dressing.

Räucherlachs gibt es in wirklich jedem Supermarkt zu kaufen und mittlerweile kannst du zwischen vielerlei varianten wählen: mit Kräuterkruste, Pfefferrand oder sogar mithilfe von Roter Bete rot gefärbt. Achte nur bitte darauf, Lachs aus nachhaltiger Fischerei oder umweltbewusster Züchtung zu kaufen. Zupfe den Räucherlachs nun in kleine Stücke und lege einen großen Teller 🛒 damit aus. Nun geht es an das Dressing. Eines auf Senfbasis schmeckt besonders gut, verfeinere es für einen besonderen Frischekick noch mit etwas Zitronensaft und -schale. Dann fehlt nur noch die Deko und fertig ist eine Vorspeise, die sich sehen lassen kann!

Du möchtest dem Ganzen einen besonderen Twist verleihen? Dann räuchere oder beize deinen Lachs doch einfach selbst! Ansonsten schmeckt Räucherlachs hervorragend als Räucherlachs-Bagel schon zum Frühstück. Auch in Kombination mit Kräuter-Pancakes ist der geräucherte Fisch ein Genuss.

Räucherlachs-Carpaccio Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für das Dressing: 1 TL Senf

1 TL Honig

2 EL Olivenöl

1/2 Bio-Zitrone Saft und Schale

1 TL Dillspitzen

Salz und Pfeffer Für das Carpaccio: 200 g Räucherlachs aus dem Supermarkt

Pfeffer

Chilipulver optional

Sprossen nach Wahl

3 Zweige Dill

1 Stück Gurke etwa 3 cm lang

2 Blätter Friséesalat

4 Limettenspalten Zubereitung Verrühre die Zutaten für das Dressing gut miteinander und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Zerzupfe den Lachs und verteile ihn auf zwei großen Tellern.

Streue etwas Pfeffer und Chilipulver darüber. Verteile die Sprossen dekorativ.

Zupfe die Spitzen des Dills und des Salates ab. Schneide die Gurke in feine Streifen. Verteile beides auf dem Fisch.

Reiche ihn mit etwas Dressing und Limettenspalten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.