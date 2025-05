Rahmfladen mit Spargel und Ei: Klassiker mit frühlingshafter Note

Irgendetwas zwischen Pizza und Flammkuchen – so lässt sich ein Rahmfladen wohl am treffendsten beschreiben. Und auch wenn sich dieses Gericht nicht so recht in eine kulinarische Kategorie einordnen lässt, bedeutet es nicht, dass es weniger köstlich ist. Im Gegenteil: die mit allerhand köstlichen Zutaten belegten Fladen gibt es ab jetzt öfter. Denn sie sind wirklich schnell gebacken und richtig vielfältig. Jetzt im Frühling lieben wir die Rahmfladen mit Spargel und Ei belegt besonders.

Schmecken wie auf dem Jahrmarkt: Rahmfladen mit Spargel und Ei

Auf Märkten und Volksfesten hast du Rahmfladen bestimmt schon einmal gesehen und vielleicht sogar schon probiert. Angeboten werden sie oft mit Speck, Tomaten oder Pilzen. Du kannst die Rahmfladen, die auch Ofenbrot genannt werden, mit allem belegen, was dir schmeckt und ihnen zum Beispiel eine saisonale Note verleihen. Und was passt im Frühling besser als Spargel?

Unsere Variante mit grünem Spargel, Ei, Erbsen und Schinken passt perfekt zum Frühling und verpasst dem traditionellen Gericht eine frische Note. Den Teig backen wir selbst, denn er ist superschnell zubereitet. Vermenge dafür einfach Mehl, Salz, Olivenöl und Wasser miteinander und verknetest alles zu einem glatten Teig. Decke ihn ab und lass ihn dann zehn Minuten ruhen.

In der Zwischenzeit heizt du schon mal den Ofen vor und kümmerst dich um den Belag. Dafür wäschst du den Spargel und entfernst die holzigen Enden. Brate den Spargel in einer Pfanne mit Öl goldbraun an und blanchiere die Erbsen. Abschrecken nicht vergessen.

Nach der Ruhezeit teilst du den Teig in zwei Hälften, rollst sie aus und legst sie auf ein Backblech. Bestreiche die Fladen mit einer Mischung aus Crème fraîche, Zitronenabrieb sowie Salz und Pfeffer. Dann verteilst du Spargel und Erbsen darauf und schlägst in die Mitte jedes Fladens ein Ei auf. Backe die Rahmfladen mit Spargel, bis der Teig leicht knusprig und braun und das Ei gestockt ist. Dann belegst du sie noch mit Schinken und kannst genüsslich hineinbeißen.

Tipp: Träufle vor dem Essen noch etwas warme Sauce hollandaise über die Fladen. Das passt gut zu dem Belag und verleiht dem Gericht eine individuelle Note.

Rahmfladen mit Spargel und Ei Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ruhezeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g Weizenmehl Type 550, plus etwas mehr zum Ausrollen

1/2 TL Salz

2 EL Olivenöl

120 ml Wasser lauwarm Für den Belag: 150 g Crème fraîche

1 TL Zitronenabrieb

Salz und Pfeffer

200 g grüner Spargel

100 g Erbsen frisch oder TK

2 Eier Größe M

4 Scheiben luftgetrockneter Schinken Zubereitung Mische in einer Schüssel Mehl, Salz, Olivenöl und Wasser zu einem glatten Teig. Knete ihn 5 Minuten und lass ihn abgedeckt 10 Minuten ruhen.

Wasche und halbiere währenddessen dicke Spargelstangen längs. Schneide die holzigen Enden ab.

Erhitze Olivenöl in einer Pfanne und brate den Spargel 4–5 Minuten bei mittlerer Hitze, bis er leicht goldbraun ist.

Blanchiere die Erbsen 2 Minuten in kochendem Wasser, gieße das Wasser ab und schrecke sie mit kaltem Wasser ab.

Heize den Ofen auf 220 °C Ober- und Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Teile den Teig nach der Ruhezeit in zwei Portionen und rolle sie auf einer leicht bemehlten Fläche dünn aus. Lege die Teigfladen anschließend auf das Backblech.

Vermenge Crème fraîche mit Zitronenabrieb, Salz und Pfeffer und bestreiche die Teigfladen damit.

Belege jeden Fladen mit Spargel und Erbsen. Schlage je ein Ei vorsichtig in die Mitte jedes Fladens.

Backe alles für 12–15 Minuten, bis die Ränder knusprig sind und das Ei gestockt ist.

Lege den Schinken 🛒 nach dem Backen auf die Rahmfladen und genieße ihn warm.

