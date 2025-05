Ofen-Ratatouille trifft Gnocchi: Gönn dir eine Ladung Gemüseglück

Ratatouille ist ein echter Klassiker – und wie gemacht für kreative Upgrades! In dieser Version kombinieren wir das Gemüsegericht aus Frankreich mit Gnocchi, die du einfach später mit in den Ofen gibst. Warum? Damit sie außen schön goldbraun werden und die ganze Sache noch ein bisschen mehr Crunch bekommt. Die stückigen Tomaten sorgen für Saftigkeit, die Kräuter bringen Würze auf den Teller. Und das Ganze schmeckt fast wie beim Italiener und Franzosen gleichzeitig. Neugierig? Wir zeigen dir, wie du die Ratatouille-Gnocchi nachkochst.

So bereitest du die Ratatouille-Gnocchi zu

Ratatouille ist ein echter Klassiker der südfranzösischen Küche – genauer gesagt aus der Provence. Der Name kommt vom französischen Verb „touiller“, was so viel wie „umrühren“ bedeutet. Und genau das passiert bei diesem bunten Schmortopf ständig: Rühren, schmoren, genießen. Ursprünglich war Ratatouille ein einfaches Bauerngericht, das Gemüse verwertet hat, das gerade Saison hatte – ganz nach dem Motto: rein kommt, was reif ist!

Die Zutatenliste liest sich wie ein mediterraner Traum: Aubergine, Zucchini, Paprika, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, dazu ein gutes Olivenöl und Kräuter wie Thymian, Rosmarin oder Basilikum. Alles wird in Würfel oder Scheiben geschnitten, leicht angebraten und dann liebevoll geschmort, bis die Aromen miteinander verschmelzen.

Traditionell wird Ratatouille pur genossen oder mit einem Stück Baguette serviert, manchmal auch zu Reis oder Kartoffeln. Aber warum nicht mal mit Gnocchi? Die kleinen Kartoffelklößchen saugen die Soße wunderbar auf, machen satt und verwandeln das Gericht in eine noch gemütlichere Variante. Die Kombination aus geschmortem Gemüse und knusprig-weichen Gnocchi ist einfach himmlisch – wie ein Sommerurlaub in Südfrankreich, nur ohne Kofferpacken.

Für die Zubereitung musst du nur etwas Geduld mitbringen. Auch wenn das Rezept an sich einfach ist und nicht viel Aufwand erfordert, braucht das Gemüse seine Zeit im Ofen. Aber fangen wir von vorne an.

Zuerst wäschst du all das Gemüse und schneidest es in mundgerechte Stücke. Danach werden Zwiebeln und Knoblauch fein gehackt. Nun wandert auch schon alles zusammen mit den gestückelten Tomaten, den Gewürzen, etwas Salz und Pfeffer sowie einer Prise Zucker in eine Auflaufform. Im Anschluss schmorst du das Gemüse für circa 25 Minuten im Ofen. In der Zwischenzeit würzt du die Gnocchi in einer Schüssel mit etwas Olivenöl, Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Klingelt der Wecker fürs Gemüse, holst du es kurz aus dem Ofen, rührst alles gut um, verteilst die Gnocchi obendrauf und backst alles nochmal für etwa 15 Minuten. Nach etwas mehr als einer Dreiviertelstunde sind die Ratatouille-Gnocchi fertig und genussbereit. Lass es dir schmecken!

Ratatouille-Gnocchi Olivia 3.64 ( 105 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zucchini

1 kleine Aubergine

1 rote Paprika

1 gelbe Paprika

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Dose stückige Tomaten 400 g

3 EL Olivenöl

1 TL Oregano

1 TL Thymian

1/2 TL Rosmarin

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Zucker optional

500 g Gnocchi aus dem Kühlregal

1 TL Paprikapulver edelsüß

Etwas frische Petersilie zum Garnieren Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) oder 180 °C (Umluft) vor.

Wasche das Gemüse und schneide es in mundgerechte Stücke. Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein.

Gib alles zusammen in eine große Auflaufform 🛒 . Füge die stückigen Tomaten, 2 EL Olivenöl, Oregano, Thymian, Rosmarin sowie Salz und Pfeffer hinzu. Optional kannst du eine Prise Zucker untermischen, um die Tomaten etwas milder zu machen. Vermische alles gut und röste das Gemüse für ca. 25 Minuten im Ofen.

Gib derweil die Gnocchi in eine Schüssel und vermische sie mit 1 EL Olivenöl, etwas Salz und Paprikapulver.

Nimm das Gemüse aus dem Ofen, rühre alles kurz um und verteile die Gnocchi gleichmäßig darüber. Backe das Ganze erneut 10-15 Minuten im Ofen, bis die Gnocchi leicht gebräunt und das Gemüse schön weich ist.

Richte die Ratatouille-Gnocchi auf Tellern an und garniere mit etwas frischer Petersilie.

