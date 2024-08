Reuben Sandwich: So gut schmeckt der Klassiker aus New York

Bist du schon einmal in den Genuss eines Reuben Sandwiches gekommen? Wenn nicht, sollte dies unbedingt ein Punkt auf deiner kulinarischen To-do-Liste werden. Denn es lohnt sich, versprochen. Das Sandwich, bei dem Pastrami, Sauerkraut und Käse zwischen zwei Brotscheiben geklemmt werden, ist ein Star auf den Tischen der jüdisch-amerikanischen Gemeinde in New York City. Vielleicht auch bald bei dir?

So gelingt ein Reuben Sandwich auch zu Hause

Auch wenn es manchmal schwer zu glauben ist, die amerikanische Küche hat einiges zu bieten und besteht aus weit mehr als nur aus Burgern. Es lohnt sich daher, das eine oder andere Rezept auszuprobieren. Eine Spezialität ist definitiv das Reuben Sandwich, um dessen Entstehung sich wie so oft einige Mythen ranken. So heißt es zum Beispiel, dass der deutsch-jüdische Immigrant Anton Reuben, Inhaber von „Reuben’s Restaurant and Delicatessen“, als erstes das Sandwich kreiert haben soll. Das dürfte wohl auch erklären, warum Sauerkraut ein wesentlicher Bestandteil des Sandwiches ist.

Unverzichtbar für ein Reuben Sandwich sind Sauerkraut, Pastrami, Käse, Toast und eine Salatsoße, die auch als Russisches Dressing bekannt ist.

Die Soße mischst du aus Zutaten wie Mayonnaise, Ketchup, Senf, Zitronensaft, Gewürzgurken, Worcestershiresoße, Meerrettich und Zwiebeln zusammen. Schneide dafür Zwiebeln und Gurken in feine Würfel und vermische sie mit den anderen Zutaten zu einer Soße. Stelle sie vor dem Weiterverarbeiten am besten in den Kühlschrank und lass sie etwas durchziehen. Je mehr Zeit sie bekommt, desto besser schmeckt sie auch.

Typisch für das Reuben Sandwich ist auch, dass die Brote gebuttert werden. Das macht die Sandwiches besonders knusprig, weshalb der Schritt bei der Zubereitung auf keinen Fall vergessen werden darf. Und dann ist da natürlich noch eine der Hauptzutaten: Pastrami. Das ist gepökeltes, gewürztes und geräuchertes Fleisch von der Rinderschulter. Du bekommst das Fleisch mittlerweile dünn in Scheiben geschnitten schon in einigen Supermärkten. Alternativ ist der Metzger deines Vertrauens eine gute Quelle.

Bei Leckerschmecker stehen Sandwiches hoch im Kurs. Kein Wunder, sie schmecken ja auch fantastisch und sind schnell zubereitet. Zu unseren Favoriten gehören ganz klar das Sandwich mit Ei und luftiger Fetacreme, das Kimchi Grilled Cheese Sandwich sowie dieses Thunfisch-Tramezzini mit Ei.